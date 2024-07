López Obrador no quiere más reuniones, ya le tocan a Sheinbaum

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insistió nuevamente en su retiro por completo de la vida pública al final de su sexenio y dio a conocer que ya no tendrá reuniones con ningún jefe de Estado, pues, a su consideración, esas ya son tareas de la próxima Presidenta.

El mandatario afirmó que, aunque se encontrará con figuras gubernamentales de todo el mundo cuando delegue la Presidencia a Claudia Sheinbaum el próximo 1 de octubre, no tendrá encuentros personales con nadie desde este momento.

"Ya tomé también la decisión de no ver a ningún jefe de Estado, a ningún presidente", expresó.

El Presidente considera que las tareas que competen a la reunión con otros mandatarios corresponden ahora a la que será la primera Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Sobre el evento para entregar la Presidencia, añadió: "Desde luego en el acto ellos van a estar ahí, pero no me voy a reunir este con presidentes, con jefes de Estado, porque tendría que reunirme con todos y yo creo que eso corresponde más ya a la (futura) Presidenta constitucional", sostuvo.

El gobernante mexicano aseguró que las relaciones bilaterales ya corresponderán a su sucesora y recordó que tampoco asistirá a ningún evento público o político en el país o en el extranjero.

"Yo me retiro por completo, no voy a tener ninguna actividad pública política, no voy a asistir a ningún evento ni en México ni en el extranjero", expresó.

López Obrador afirmó que su ciclo terminó como figura pública y se retira del foco político al concluir su sexenio.

En este sentido, reveló que ha rechazado invitaciones para que asista como invitado a foros en otros países.

"Me han estado invitando para asistir a foros en otros países, para visitar otros países una vez que yo termine, pero no voy a participar, agradezco mucho las invitaciones", concluyó.

MB

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp