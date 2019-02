López Obrador firma acuerdo para abrir archivos del Cisen

El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto para consultar los archivos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y de la Policía Federal que se encuentran en el Archivo General de la Nación en el Palacio de Lecumberri, el cual considera una reglamentación.

Dijo que el próximo viernes se hablará del tema: "Adelanto que no todo lo que se dice ahí es cierto, acuérdense que eso se manejaba en función de los intereses del Estado..., hablo por otros y también por mí, entonces, hay muchas cosas que no son ciertas".

Añadió que se inventaban cosas y fabricaban denuncias, sobre todo cuando se trataba de opositores o personas consideradas opositoras al Estado, por lo que siempre habían cosas que no son ciertas: "Yo cuando vi una parte, dije, no pues esto no es verdad, ya cuando tengan acceso pídanlo, ahí se les va entregar".

El Presidente convocó a becarios que quieran aprender sobre el manejo de archivos para que a través del programa "Jóvenes Construyendo el Futuro" se sumen, porque se requiere de personal, pues el archivo fue creciendo y no hay personal suficiente.

Señaló que en diciembre pasado, el recién nombrado director del Archivo General de la Nación indicó que no podía entrar a un apartado vigilado por el Cisen, el cual ya no existía, por lo que al acudir al lugar se encontró que eran los expedientes políticos reservados y se llegó al acuerdo de abrirlos.