López Obrador es perseverante, Zavala es sensible: Anaya

El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, dijo que una de las virtudes de Andrés Manuel López Obrador es ser perseverante, mientras que José Antonio Meade es ser egresado del ITAM.

De Margarita Zavala, sostuvo que es sensible, y del gobernador con licencia, Jaime Rodríguez "El Bronco", entrón y valiente, "le va poner sabor a la contienda".

Esto a pregunta expresa de un estudiante del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), durante el Ciclo de Conferencias Elecciones 2018.

"Todos tienen virtudes, luego en la política de repente nos ciclamos, como si todo fuera pelearse", indicó.

En su exposición, Anaya Cortés sostuvo que la corrupción no es cultural como lo dijo el presidente Enrique Peña Nieto, ni tampoco se resuelve con buen ejemplo como lo dice López Obrador.

También afirmó, que la negociación del TLCAN debe incluir de manera integral, todos los temas de la relación bilateral, para que México tenga muchos mejores resultados a la hora de negociar.

"No quiere decir que todo se acuerde en un mismo momento, pero sí implica que todos los temas estén presentes y en la imaginaria cuando se está en un proceso de negociación", externó.

Minutos antes de concluir su intervención una ex alumna, le pidió que de llegar a la Presidencia no se olvide de la clase media, de las personas con enfermedades genéticas, como las que padece su hija, la dificultad de encontrar medicinas, a lo que Anaya agradeció su intervención, y le respondió: "he tomado nota".

"Yo lo que le pediría a usted de ganar, como a todos los políticos: 'no se olviden de las amas de casa, pensión alimenticia, no se olviden de la clase media, de las persona con enfermedades especiales", expresó la ex alumna.

JA