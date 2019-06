López Obrador destaca labor del gobernador de Puebla en elecciones

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la labor del gobernador de Puebla, Guillermo Pacheco Pulido, "porque en circunstancias difíciles supo llevar el proceso electoral" extraordinario para renovar la gubernatura.

"Se garantizó en Puebla la libertad a los ciudadanos y no hubo conflicto electoral, es un ejemplo que sucedió aquí", expresó López Obrador ante el mandatario estatal, quien lo acompañó en el evento, y señaló que la Cuarta Transformación también significa no más fraudes electorales.

Al encabezar la entrega de Programas Bienestar en el municipio de San Martín Texmelucan, aseveró que se trabajará de la mano con el gobierno de Puebla para impulsar el desarrollo del estado, el cual será gobernado por Miguel Barbosa Huerta, quien ganó las elecciones del 2 de junio pasado.

La Cuarta Transformación significa que no haya injerencia del gobierno en las elecciones ni más fraudes electorales, como pasó en las recientes elecciones en Puebla, destacó el Presidente.

Durante su gira de trabajo por Puebla para entregar los apoyos de Programas Integrales para el Bienestar, en el municipio de San Martín Texmelucan, indicó que es momento de dejar en libertad a los ciudadanos para que decidan a quién elegir.

Abundó que las elecciones del 2 de junio fueron un ejemplo, y garantizó que durante la presente administración no se utilizará más del dinero del erario para favorecer a candidatos o a partidos.

"Nada de traficar con la pobreza de la gente, nada de estar repartiendo despensas, frijol con gorgojo a cambio de votos", se comprometió.

Mientras en la Unidad Deportiva "San Damián" se escuchaba en repetidas ocasiones los coros "Que viva, que viva Antorcha Campesina", "Se ve, se siente Antorcha está presente", el Mandatario sostuvo que la actual transformación no es un simple cambio de gobierno, sino de régimen.

"No es más de lo mismo, no es 'quítate, porque quiero yo y porque quiero sentirme orgulloso de que ya soy presidente', eso no sirve para nada, eso es fantochería", comentó, ante los aplausos de los asistentes.

El Ejecutivo Federal reiteró que la lucha no fue para ocupar cargos, sino para cambiar la realidad de opresión, injusticias y privilegios en el país, "ahora van a cambiar las cosas, se va a acabar la corrupción, se va a acabar la impunidad, ¡me canso ganso!"

Durante la entrega de apoyos de Programas Integrales, la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, resaltó que los apoyos llegan ahora de manera directa a los beneficiarios para evitar la corrupción.

JM