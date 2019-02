López Obrador da a conocer terna para encabezar el Inmujeres

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó la mañana de hoy martes que Nadine Gasman Zylbermann, Patricia Olamendi Torres y María Candelaria Ochoa Ávalos, integran la terna para ocupar la titularidad del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), y adelantó que será en la noche cuando se dé a conocer quien será quien encabece el organismo.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional el titular del Ejecutivo federal aseguró que se tomarán en cuenta sus proyectos, y trayectoria académica.

"No hay influyentismo, no hay recomendados, se está buscando que sean las mejores mujeres, independientemente de sus posturas personales, ideológicas, políticas, es el servicio público para todos, siempre decimos que el gobierno debe de atender a todos, no es a un grupo, de un partido, es la representación de la sociedad en su conjunto", dijo.

Olga Sánchez Cordero, titular de Gobernación, indicó que este proceso será transparente, y donde se fomentará la participación de todas las personas involucradas en el tema para que se pueda lograr "una decisión democrática y esta es una prueba de ello".

Esta tarde, el Presidente Andrés Manuel López Obrador viajará a Saltillo, Coahuila para encabezar la ceremonia por el del Día del Ejército, en donde estará acompañado de Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa (Sedena) y de José Rafael Ojeda Duran, titular de Marina (Semar).

OA