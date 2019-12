López Obrador asevera que no se reelegirá; no hay que aferrarse al poder, acota

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no se aferrará al poder, pues respeta el principio de la no reelección, y acelerará el proceso de transformación del país para que quede "apuntalada" al concluir su mandato en 2024.

Al enumerar los apoyos sociales que su gobierno ha entregado para mejorar las condiciones de vida de los que menos tienen, varias voces del público clamaron al Mandatario a que busque la reelección.

Sin embargo, López Obrador, reiteró varia veces su negativa, al reafirmar que sus principios son maderistas, y se comprometió a no reelegirse.

"No, no va a haber reelección porque yo soy maderista, sufragio efectivo, no reelección. Yo hice el compromiso de nada más estar hasta 2024", contestó el Presidente.

"Imagínense lo que dirían mis adversarios: `¿cómo va a seguir, si ya está chocheando?". Incluso, López Obrador hizo un exhorto a respetar el principio democrático de la no reelección, "no hay que tenerle mucho apego al poder", señaló.

El Ejecutivo federal argumentó que el poder debe ser una herramienta de humildad y que sólo puede ser una virtud cuando se pone al servicio de la gente.

Durante su gira por Chiapas, Tabasco y Veracruz, López Obrador fue interpelado por los asistentes, quienes le externaban su apoyo para un segundo mandato.

No obstante, el Presidente destacó que dejará apuntalada la transformación del país y los apoyos del bienestar, y aseguró que en cinco años espera regresar a los sembradíos para ver su desarrollo, como herencia para generaciones futuras.

