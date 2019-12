Tabasqueños le piden a López Obrador que se reelija

El Presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que él no piensa reelegirse "porque es maderista" y cree en el precepto de "sufragio efectivo no reelección", pero la asamblea de Jalapa, Tabasco, le clamó que sí lo haga.

"Mis adversarios, los conservadores hablan de que me voy a reelegir, no, yo ya no voy a estar en el 2024"

El Mandatario acudió este fin de semana a Chiapas, Tabasco, y continuará en Veracruz, para supervisar los avances del programa Sembrando Vida en comunidades rurales, y en sus mensajes ha reiterado que el apoyo se dará durante todo su gobierno.

"Vamos a continuar con este programa de Sembrando Vida, no va a faltar el apoyo, no es empleo temporal, son cinco años que me faltan, nada más que quede claro, mis adversarios, los conservadores hablan de que me voy a reelegir, no, yo ya no voy a estar en el 2024", dijo.

Los asistentes a la asamblea ejidal de Jalapa, Tabasco, le gritaban a coro que sí, que se reelija, mientras él lo negaba con la cabeza y así pronunció "¡hay mojo maistro!", una frase usada por los tabasqueños para negar alguna situación.

En su mensaje a los asistentes, López Obrador también negó que su estado de salud esté delicado, dijo, porque sus detractores han solicitado a través de la plataforma de transparencia sus últimos exámenes médicos, pero él se siente "al 100 y bateando arriba de 300".

En el evento también participaron el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández; y la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores.

JM