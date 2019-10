López Obrador asegura que no hay información de que Romero Deschamps esté prófugo

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no tiene información de que el ex líder de Sindicato Petrolero de la República Mexicana, Carlos Romero Deschamps, esté prófugo porque no tiene orden de aprehensión ni se congelaron sus cuentas bancarias.

En su conferencia de prensa mañanera, fue cuestionado sobre la información que tenía sobre el ex dirigente sindical, por lo que López Obrador dijo que contra Romero Deschamps hay dos carpetas de investigación que abrió la Fiscalía General de la República.

"Hay dos denuncias, lo que llaman carpetas de investigación en la Fiscalía General, pero que no hay orden de aprehensión, esto que decían o que se haya fugado, o que esté enfermo, eso no", dijo.

Señaló que la Fiscalía está viendo este asunto y la información que él tiene es que es una investigación que se está llevando a cabo con denuncias que se presentaron particulares y una por la Unidad de Inteligencia Financia de Hacienda por algunas cuentas bancarias.

López Obrador descarta que se hayan congelado las cuentas de Romero Deschamps, debido a las investigaciones que enfrenta.



https://t.co/EJIYAv6mn4 pic.twitter.com/RdVHRVbYkL — MÉXICO (@informador_MEX) October 29, 2019

El 16 de octubre, Carlos Romero Deschamps renunció a la dirigencia del Sindicato Petrolero tras estar al frente por 26 años en el marco de dos denuncias presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera por el delito de probable operaciones con recursos de procedencia ilícita.

NR