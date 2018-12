López Obrador asegura que goza de cabal salud

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no le afecta levantarse temprano todos los días y que goza de cabal salud, ello ante la versión de que tuvo un presunto "desvanecimiento" en el ritual para pedir anuencia a "la madre tierra" sobre la construcción del Tren Maya en Palenque, Chiapas.

En su conferencia de prensa matutina, el Ejecutivo federal ironizó: "no me afecta el estarme levantando temprano, estoy acostumbrado. Vamos a seguir trabajando, hice el compromiso, son 16 horas diarias, porque no va a haber reelección, entonces vamos a hacer en seis años, 12 años".

Aseguró que goza de cabal salud. "Estoy muy bien, la presión controlada, a veces traigo el corazón caliente, pero mantengo la cabeza fría".

López Obrador dijo que sus "adversarios" están pidiendo información sobre su estado de salud, pues hace unos días el secretario de la Defensa, Cresencio Sandoval, le mostró la solicitud de un ciudadano que pide información a la Defensa sobre su estado de salud.

"Sobre las consultas en hospitales militares. Sencillamente no he estado en ningún hospital militar, no he ido. Se contestó la solicitud y así en otros casos. Andan buscando mi expediente".

El mandatario recordó que la última vez que fue al médico fue al Instituto Nacional de Cardiología hace seis meses.

OF