López Obrador asegura que dieron a Michoacán mil MDP para pagar a CNTE

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que han entregado mil millones de pesos al gobierno de Michoacán para atender el pago de la nómina de maestros de la CNTE, que mantienen bloqueos en las vías férreas.

En su conferencia de prensa matutina, en Palacio Nacional, López Obrador dijo que el viernes pasado hicieron una primera transferencia por 200 millones de pesos y este lunes 800 millones de pesos más.

El Presidente López Obrador llamó al magisterio disidente a que tengan conciencia de que ya se les atendió y tomen la decisión de liberar las vías.

"Eso espero, no lo descarto, porque no habría motivo, ya sería pues un capricho y entonces no quedarían bien, serían mal vistos".

El Presidente aseguró que su gobierno no dará la orden de reprimir a los maestros porque son pueblo, no por debilidad, sino porque se apoyará –dijo- en la fuerza de la opinión pública.

"No es debilidad, es que me voy a apoyar en la fuerza de la opinión pública. Quienes sin razón actúen de esa forma se van a debilitar mucho como organización, yo conozco de esto y las intransigencias no son opción, no son alternativa, no tienen nada que ver con la izquierda. Ese radicalismo tiene que ver con el conservadurismo", dijo.

GC