López Obrador anuncia rescate de planta en Chihuahua

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este domingo la reactivación de una planta de fertilizantes en la ciudad de Camargo, Chihuahua, y que ha estado inactiva desde 2002.

La planta, que producía amoníaco y urea, comenzó una etapa de rehabilitación en 2014 bajo el mando del exdirector de Petróleos Mexicanos (2012-2016) Emilio Lozoya, sobre quien pesa una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

"En esa planta se producía hasta hace 16 o 17 años amoníaco y urea para fertilizar las tierras y desde entonces se abandonó esa planta, lleva tiempo en el abandono y así está el país", apuntó el Mandatario en Camargo durante la entrega de recursos de Programas del Bienestar.

"Va a llevar tiempo, va a significar mucho trabajo, muchos recursos, pero vamos a echar a andar esa planta y vamos a echar a andar el país y la producción en México", añadió López Obrador, quien dijo que había visitado la planta este domingo por la mañana

Precisamente en un video de esa visita publicado en redes sociales López Obrador precisó que la rehabilitación de la planta se analizará y arrancará solo si es posible terminarla en 2024, último año de su Gobierno.

"Estamos midiendo el tiempo porque no queremos empezar nada que no pueda terminar en el sexenio. Si lo podemos hacer en tres o cuatro años, se hace, si se nos pasa a cinco años y tenemos problema de no concluir estas obras, no lo haremos, estamos padeciendo el tiradero de obras que nos dejaron (anteriores gobiernos) y vamos a valorar el costo-beneficio", señaló.

Dijo que su Gobierno está analizando cómo integrar todas estas plantas para poder producir fertilizantes y no tener que comprarlo con "el propósito de ser autosuficiente en la producción de alimentos".

