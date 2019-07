López Obrador analiza iniciativa preferente para una Ley de amnistía

El Gobierno federal busca crear una iniciativa de Ley de amnistía que sería enviada a inicio del periodo de sesiones al Congreso de la Unión de manera preferente por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El Mandatario, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, analizan la posibilidad técnica y jurídica de una Ley de amnistía para liberar a presos que fueron injustamente condenados.

"En caso de proceder sea una iniciativa de carácter preferente para que lo más pronto posible se resuelva y buscar bien quiénes se puedan acoger a esta amnistía y bajo qué condiciones", afirmó.

En conferencia de prensa mañanera, el Presidente sostuvo que tiene el compromiso de liberar a personas que están injustamente en las cárceles.

"Me hicieron llegar un expediente de más de tres mil mujeres presas que no tiene por qué estar en la cárcel. Así otros casos como mujeres indígenas y pobres que no tienen quienes los defiendan y el procedimiento para liberarlos del desistimiento", sostuvo.

OA