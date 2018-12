Daría amnistía AMLO a acusados de homicidio en Eloxochitlán, Oaxaca

Siete de los 10 "presos políticos o de conciencia" que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador prevé liberar, presuntamente participaron en hechos delictivos ocurridos el 14 de diciembre de 2014 en Eloxochitlán de Flores Magón, en que se registraron además dos homicidios, uno de ellos de un hermano de una diputada por Morena.

Por otra parte, la madrugada de hoy, por intervención del gobierno federal fueron puestas en libertad cuatro personas que estaban recluidas en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco; Lauro Atilano Grijalva Villalobos, Leonel Manzano Sosa, Sara Altamirano Ramos y Damián Gallardo Martínez, estaban acusados de secuestro de dos niños de apellido Álvarez Benfield, ocurrido el 14 de enero de 2013.

El pasado fin de semana durante su gira de tres días por Oaxaca, el mandatario informó en la mayoría de sus actividades que pronto saldrían libres 10 personas, con lo cual se cumplía uno de los compromisos con la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y con organismos civiles.

Este 25 de diciembre, la senadora por Morena, Nestora Salgado, presentó una lista de 25 personas, de un total de 199 que podrían lograr la absolución, acusados de diversos delitos y considerados como activistas, defensores comunitarios, de derechos humanos y del medio ambiente, así como profesores.

De Oaxaca enumera, entre otros, a Miguel Ángel Peralta Betanzos, Herminio Monfil Avendaño, Fernando Gavito Martínez, Omar Hugo Morales Álvarez, Jaime Betanzos Fuentes, Isaías Gallardo Álvarez y Alfredo Bolaños Pache.

Todos ellos están acusados de participar en una agresión contra un grupo de pobladores en el municipio de Eloxochitlán de Flores Magón, de la región Cañada del estado, el 14 de diciembre de 2014, tras una asamblea comunitaria que presidía el entonces edil Alfredo Bolaños Pacheco, lo que dejó como saldo varios domicilios quemados, al menos una docena de vehículos calcinados.

Asimismo, unas cinco personas lesionadas y dos asesinadas; una de las víctimas era Manuel Zepeda Lagunas, hermano de la diputada local por Morena, Elisa Zepeda Lagunas, y el otro Gustavo Feliciano, quien se desempeñaba como policía municipal.

El mismo día fueron detenidas siete personas, entre ellos Jaime Betanzos Fuentes, profesor afiliado a la Sección 22 del SNTE y ex integrante de la dirigencia del gremio.

A finales de febrero de este año fue aprehendido en el estado de Puebla Isaías Gallardo, sobre quien existía el mandato judicial 55/2014 por el delito de homicidio calificado con premeditación y ventaja cometido en agravio de quien en vida respondió al nombre de Gustavo. En tanto, Miguel Ángel Peralta fue sentenciado a 50 años de prisión.

Anuncio sorpresa

"Es un anuncio de sorpresa, porque los ciudadanos de Eloxochitlán que están detenidos, no son presos políticos; están recluidos por delitos muy graves, dos homicidios, uno en contra de mi hermano Manuel y otro en contra de un amigo, Gustavo; tentativa de homicidio contra de mi madre y hacia mí; por incendios, por quema de casas, saqueo; son delitos graves y me alarma, porque habla de un desconocimiento y falta de responsabilidad de la senadora", dijo Elisa Zepeda a el diario El Universal.

Consideró que al seleccionar los nombres, quienes defienden a los acusados sorprendieron a la senadora Nestora y la buena voluntad del Presidente de la República.

"No me queda más que defender y dar mi postura; dejar en claro que no son presos políticos ni son defensores comunitarios ni de los recursos naturales; tienen un historial bastante sanguinario en el municipio, se les conoce por su actuación delictiva no de 2014 sino de mucho antes.

"Como víctimas nos sentimos agraviados, incluso hasta decepcionados por la falta de responsabilidad de quien debiera tener una profunda revisión de cada caso… lo que se debe es escuchar a las dos partes. No se está haciendo de manera responsable la selección… si ellos salen libres van a terminar lo que iniciaron, entre ellos la vida de mi padre, mi madre y la mía", advirtió.

CE