López Obrador afirma que es constitucional pregunta sobre consulta ciudadana

El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que es constitucional la pregunta que usó para solicitar al Senado una consulta ciudadana que lleve a juicio a los últimos cinco ex presidentes de México.

"Hay mucha incertidumbre sobre el tema"

"Consideramos que es un proceso apegado a la Constitución y a la ley en la materia, la pregunta es constitucional, cumple el requisito que pide la ley", dijo el Ejecutivo en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

El Presidente López Obrador dijo que la última palabra la tendrá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"Iniciar el proceso va a aclarar si se puede o no enjuiciar a los ex presidentes, porque hay mucha incertidumbre sobre el tema".

El Presidente López Obrador afirmó que se trata de un asunto político que ha venido planteando desde hace mucho tiempo.

"Esto lo vengo planteando desde hace mucho tiempo, para que no quede duda, que lean mi discurso de toma de posesión, no es una ocurrencia, es algo que desde la campaña lo he venido planteando".

OA