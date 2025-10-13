Las intensas lluvias registradas del 6 al 9 de octubre dejaron un saldo de 64 personas fallecidas y más de 65 desaparecidas hasta el momento en cinco estados del país , informó Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Según los reportes de las fiscalías estatales, los estados más afectados por las precipitaciones fueron Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro.

"Del 6 al 9 de octubre se registraron intensas lluvias en el país; cinco estados fueron los más afectados. En Veracruz se reportaron 280 milímetros y en Puebla 286 milímetros, provocando el aumento del nivel de ríos y arroyos", detalló Velázquez Alzúa.

En Veracruz, las lluvias impactaron 40 municipios, con un saldo de 29 personas fallecidas y 18 no localizadas. Los municipios de Poza Rica y Álamo concentran los mayores trabajos de apoyo a la población, informó la funcionaria.

En Puebla, 23 municipios resultaron afectados, de los cuales 17 presentan daños severos. El reporte estatal indica 13 fallecimientos y cuatro personas desaparecidas.

En Hidalgo, donde 28 municipios fueron impactados —23 de ellos con afectaciones mayores—, se confirmaron 21 muertes y 43 personas no localizadas, según los reportes sustentados por las carpetas abiertas ante la fiscalía estatal.

Por su parte, en San Luis Potosí, 12 municipios registraron daños, mientras que en Querétaro, con ocho municipios afectados, se reportó una persona fallecida, de acuerdo con la información de la fiscalía local.

Respecto a la cantidad de viviendas afectadas, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que aun no se tiene una cifra precisa, sin embargo hay una estimación preliminar de al menos 100 mil viviendas dañadas, por lo que el censo desde la Secretaría del Bienestar comenzará desde este mismo lunes, para apoyar a las personas afectadas, así como sus viviendas en estos cinco estados mencionados.

