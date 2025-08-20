Miércoles, 20 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Hoy No Circula jueves 21 de agosto 2025: Autos que descansan en CDMX y Edomex

¡Toma nota! Estos son los autos que no podrán circular mañana en la Zona Metropolitana del Valle de México

Por: El Informador

El horario del Hoy No Circula es desde las 5:00 de la mañana a las 10:00 de la noche. ESPECIAL/SUN/ ARCHIVO

El horario del Hoy No Circula es desde las 5:00 de la mañana a las 10:00 de la noche. ESPECIAL/SUN/ ARCHIVO

El programa Hoy No Circula limita la circulación de los autos en función del último dígito de la placa y el color del engomado, con el objetivo de prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes a la atmósfera de la Zona Metropolitana del Valle de México. 

Según el informe más reciente del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México (CDMX) con corte a las 17:00 horas, la calidad del aire en la capital del país y la zona conurbada es aceptable por lo los niveles de contaminación no son lo suficientemente altos como para que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) active la contingencia ambiental.

Te recomendamos: Modalidad 40 IMSS: ¿Quiénes se benefician de jubilarse bajo este esquema en 2025?

CORTESÍA/ Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México.

Por lo anterior, para este jueves 21 de agosto del 2025 el El Hoy No Circula aplica con normalidad para los siguientes autos en la CDMX y el Edomex: 

  • Vehículos con engomado verde.
  • Terminación de placas 1 y 2.
  • Holograma 1 y 2.

Mientras que los autos con los hologramas 00 y 0 están exentos de las limitaciones establecidas en el programa, así como los vehículos eléctricos e híbridos. 

CORTESÍA

¿Cuál es el horario del Hoy No Circula?

Para que mañana puedas tomar tus precauciones, te recordamos que el horario del Hoy No Circula es desde las 5:00 de la mañana a las 10:00 de la noche, sin embargo, para los automóviles con placas foráneas, la restricción será de 5:00 a 11:00 horas.

Lee también: Estos son los horarios más peligrosos para viajar por carretera en México

¿Dónde se aplica el Hoy No Circula?

Desde el pasado mes de julio el Hoy No Circula tiene modificaciones; pues entró en vigor en las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco en el Estado de México.

CORTESÍA.

Ciudad de México

  • Álvaro Obregón
  • Azcapotzalco
  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuauhtémoc
  • Cuajimalpa de Morelos
  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • Magdalena Contreras
  • Miguel Hidalgo
  • Milpa Alta
  • Tlalpan
  • Tláhuac
  • Venustiano Carranza
  • Xochimilco

Estado de México

  • Almoloya de Juárez - Valle de Toluca
  • Calimaya - Valle de Toluca
  • Chapultepec - Valle de Toluca
  • Lerma - Valle de Toluca
  • Metepec - Valle de Toluca
  • Mexicaltzingo - Valle de Toluca
  • Ocoyoacac - Valle de Toluca
  • Otzolotepec - Valle de Toluca
  • Rayón - Valle de Toluca
  • San Antonio la Isla - Valle de Toluca
  • San Mateo Atenco - Valle de Toluca
  • Temoaya - Valle de Toluca
  • Tenango del Valle - Valle de Toluca
  • Toluca - Valle de Toluca
  • Xonacatlán - Valle de Toluca
  • Zinacantepec - Valle de Toluca
  • Almoloya del Río - Valle de Santiago Tianguistenco
  • Atizapán - Valle de Santiago Tianguistenco
  • Capulhuac - Valle de Santiago Tianguistenco
  • Texcalyacac - Valle de Santiago Tianguistenco - Valle de Santiago Tianguistenco
  • Santiago Tianguistenco - Valle de Santiago Tianguistenco
  • Xalatlaco - Valle de Santiago Tianguistenco
  • Atizapán de Zaragoza
  • Coacalco de Berriozábal
  • Cuautitlán
  • Cuautitlán Izcalli
  • Chalco
  • Chicoloapan
  • Chimalhuacán
  • Ecatepec de Morelos
  • Huixquilucan
  • Ixtapaluca
  • La Paz
  • Naucalpan de Juárez
  • Nezahualcóyotl
  • Nicolás Romero
  • Tecámac
  • Tlalneplantla de Baz
  • Tultitlán
  • Valle de Chalco

NA

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones