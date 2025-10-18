Chivas suma su cuarta victoria al hilo ante Mazatlán

Ocho meses tuvieron que pasar para que el Club Deportivo Guadalajara lograra hilvanar dos triunfos consecutivos en casa. Este sábado, el conjunto tapatío venció en el Estadio AKRON a Mazatlán por un marcador de 2-0 con anotaciones de Armando González y Bryan González, consiguiendo su cuarto triunfo al hilo para escalar al octavo lugar con 20 puntos.

La última ocasión en la que el Rebaño había sumado victorias consecutivas en el inmueble de Zapopan ocurrió en febrero pasado cuando derrotó a Tijuana y Pachuca en el Clausura 2025. Ahora, tras haber superado a Necaxa y a los cañoneros, vuelve a repetir la racha para recuperar su fortaleza como local.

Chivas tomó el control de principio a fin. Aprovechándose de un débil equipo mazatleco, los rojiblancos no dejaron nada a la especulación y fueron propositivos desde el inicio del juego. Al minuto 9’, la “Hormiga” logró vulnerar la cabaña visitante, sin embargo, el gol tuvo que ser anulado, ya que el balón contactó con el brazo del juvenil, dicha acción fue revisada por el VAR.

Los constantes embates por parte del Rebaño continuaron. No obstante, fue una falta imprudente sobre Armando en área chica, que también fue consultada en el VAR, lo que le concedió a los rojiblancos abrir el marcador. Desde los once pasos, González tomó el balón para poner el primero de la noche y sumar su séptimo gol en el torneo, convirtiéndose en el mexicano con más anotaciones en el Apertura 2025.

Durante todo el primer tiempo, el arquero Raúl “Tala” Rangel fue un espectador más ante la inoperancia de los cañoneros al ataque. Mientras que, el Guadalajara pudo duplicar la ventaja gracias a un centro preciso de Richard Ledezma que finiquitó Bryan González al 40’, acción que fue lapidaria para los visitantes, quienes ya no pudieron reaccionar.

Para la parte complementaria, la intensidad bajó por parte del Rebaño, puesto que ya no generó múltiples arribos al arco mazatleco. Y viéndose beneficiado por la nula capacidad de los visitantes de crear peligro real, Chivas se dedicó a mantener la posesión de balón para que se diluyera el tiempo y sumar los tres puntos que le permite estar en la pelea por la clasificación directa a la Liguilla.

Lo más destacado en la segunda parte fue el regreso de Erick Gutiérrez y Roberto Alvarado, quienes después de superar sus respectivas lesiones, están de vuelta para el cierre de la fase regular.

La próxima semana habrá fecha doble, por lo que Chivas viajará el martes 21 de octubre al estadio Corregidora para enfrentar al Querétaro y el sábado 25 recibirá a Atlas para que se dispute otra edición más del Clásico Tapatío en el Estadio AKRON.

ALINEACIONES

CHIVAS

PORTERO

1. Raúl Rangel

DEFENSAS

37. Richard Ledezma

19. Diego Campillo

17. Luis Romo

21. José Castillo

5. Bryan González

MEDIOS

6. Omar Govea (59’ 15. Erick Gutiérrez)

28. Fernando González

DELANTEROS

226. Santiago Sandoval (68’ 25. Roberto Alvarado)

34. Armando González (68’ 14. Javier Hernández)

10. Efraín Álvarez (59’ 23. Daniel AguirreI)

D.T. Gabriel Milito

MAZATLÁN

PORTERO

1. Daniel Gutiérrez

DEFENSAS

14. Mauro Zaleta (46’ 20. Mauro Lainez)

26. Ángel Leyva

5. Facundo Almada

15. Bryan Colula

MEDIOS

7. Luiz Teodora Dudu (80’ 28. Daniel Hernández)

6. Roberto Meráz (75’ 9. Anderson Duarte)

16. Joaquín Esquivel (75’ 8. Sebastián Fierro)

DELANTEROS

90. Fabio Gomes

11. Yoel Bárcenas

199. Iván González (46’ 18. Eduardo Torres)

D.T. Robert Dante Siboldi

SV