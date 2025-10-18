Después de que Chivas hiló un total de cuatro juegos consecutivos con victoria, el exjugador del Guadalajara, Fernando Quirarte, aseguró que el triunfo de esta noche ante Mazatlán y el buen momento del equipo se deben al apoyo y la confianza que la directiva rojiblanca le brindó al proyecto de Gabriel Milito.

“Definitivamente, siempre y cuando una directiva te da apoyo y confianza, en este caso se traduce en grandes resultados. Qué bueno que a Chivas le está yendo bien; sigue todavía en la posibilidad de calificar directo, y habrá que esperar algunos partidos más, pero Chivas debe mantener esta línea que se ha marcado bien”, señaló.

De igual manera, destacó el trabajo que viene haciendo Armando González, ya que enfatizó que ser el hombre gol del equipo se ha visto reflejado en el cariño que le mostró esta noche la afición, que se rindió ante el juvenil rojiblanco.

“Viene haciendo muy bien las cosas; hoy tira el penal de una manera magistral, la verdad, muy bien. La gente, como tú sabes, goles son amores; en este momento lo están apapachando, lo están felicitando, y qué bueno por él, porque se puede consolidar como el goleador del equipo de Chivas”, agregó.

Finalmente, consideró que Bryan González puede ser elegible para llegar a la Selección Mexicana, después del nivel que ha mostrado en las últimas fechas con el Guadalajara.

“Considero que todos los jugadores que tengan una buena actuación pueden ir a Selección. Conociendo a Javier, puede ser considerado. Creo que, en este caso, este jugador, si sigue manteniendo regularidad, podría ser tomado en cuenta”, concluyó.

SV