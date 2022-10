Tras recriminar que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval González, no comparezca ante los legisladores para rendir cuentas, la senadora del PAN, Lilly Téllez, acusó al general secretario de ser el autor de las reformas que han militarizado la seguridad pública en el país.

"Usted es el verdadero autor intelectual y material de las reformas que violentan flagrantemente a la Constitución. Tiene usted dos caras, general"

Durante la comparecencia de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, la senadora reprochó a Sandoval González, presente en la sesión, de tener dos caras.

"Usted es el verdadero autor intelectual y material de las reformas que violentan flagrantemente a la Constitución. Tiene usted dos caras, general: la que da en público que aparenta ser hombre de leyes, y la que escondió para cabildear las violaciones a la Constitución", remarcó.

Aunque la reforma que obliga a los secretarios del gabinete de seguridad a comparecer ante el Poder Legislativo aún no ha sido avalada por los congresos estatales, por lo que no ha entrado en vigor, Lilly Téllez acusó al titular de la Sedena de desacato a la ley al acompañar a la secretaria Rosa Icela Rodríguez, pero no rendir cuentas ante el Senado.

Reta @LillyTellez al general Luis Crescencio Sandoval, titular de @SEDENAmx a cumplir su deber y “ya no servirse de la patria”. pic.twitter.com/SsIOGCUOK7 — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) October 19, 2022

"Callarán general, callarán en forma tramposa. Hace apenas dos semanas se establecieron sus deberes de comparecer y ya hoy le dan la vuelta a la ley, se los dispensan mañosamente, colocando a la tradición por encima de la Constitución. Su silencio aquí, general, y se lo digo de frente, es un grito que desafía y desprecia a la República, la que usted general, jura defender y ahora trata con tanto desdén. Su comandante los está observando y adivino lo que está pensando: 'que no les vengan con que la ley es la ley', eso no aplica cuando el comandante supremo es un rey", apuntó.

La senadora panista mostró en cartulinas una lista de 16 presuntos narcotraficantes que no han sido detenidos por el gobierno del Presidente López Obrador.

"Le voy a entregar esta lista que el Presidente López Obrador por cobardía no pone en las Mañaneras. Esta es la lista de los verdaderos criminales, se la voy a entregar general y lo reto desde aquí en nombre de los ciudadanos de México, los reto general, a que cumplan su deber", sentenció.

La legisladora cargó la cartulina con dicha lista y la puso frente al general Sandoval González, quien no la recibió.

