Líderes de Morena usaron 71 MDP de fideicomiso a damnificados: PRI

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) reveló que 61 dirigentes y militantes de Morena habrían extraído del Fideicomiso abierto por ese partido para apoyar a damnificados del sismo del 19 de septiembre 71 millones de pesos, según el expediente de la investigación abierta en el Instituto Nacional Electoral (INE).

Por eso, el representante de ese partido ante el INE, Emilio Suárez Licona, insistió en la acusación hecha por su candidato presidencial José Antonio Meade, quien durante el tercer debate señaló a la campaña de Andrés Manuel López Obrador de incurrir en un esquema de financiamiento ilícito con recursos donados presuntamente para apoyar a víctimas del sismo.

Hoy, durante la sesión de Consejo General del INE, la diputada del PRI y consejera del Poder Legislativo ante el Instituto, Mariana Benítez, dio a conocer esos detalles presuntamente contenidos en el expediente y urgió al INE a resolver ya el caso.

El PRI presentó una queja al respecto y por esa calidad de denunciante tiene acceso al expediente, en el que, según Benítez Tiburcio, consta que en ese Fideicomiso se depositaron 46 millones de pesos en efectivo, incluso del Poder Legislativo de Zacatecas y personas morales, lo que está prohibido.

"Y ¿qué creen? Que las personas (que retiraron recursos) por cierto, no son los damnificados, no son la gente que vivió la tragedia del sismo. ¡No!"

"Resulta que son militantes y operadores de Morena y no lo estoy diciendo yo, no es un discurso de campaña, están en las constancias y en Consejero Ciro Murayama no nos va a dejar mentir, que eso obra en el expediente", tronó.

Dejó entrever que el INE ha retrasado intencionalmente la resolución del asunto pues se habría dado más plazos al partido acusado y se perdió "un mes valiosísimo".

Pero en respuesta, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, advirtió que el organismo no atenderá a tiempos políticos en la resolución de casos ni tendrá intencionalidades políticas en sus resoluciones.

En las investigaciones habrá apego a derecho y a los tiempos de las investigaciones, no actuaremos ni a favor ni en contra de ningún partido o candidato. "En los procedimientos hay un principio básico de actuación que es la exhaustividad y "este instituto no va a acelerar los tiempos o a retrasar los tiempos con relación a ningún tipo de valoración política".

Al unísono, los consejeros Córdova, Claudia Zavala y Pamela San Martín advirtieron que todas las investigaciones del INE son confidenciales y no deben revelarse los contenidos de los expedientes, "todos estamos obligados a guardar sigilo y confidencialidad".

"Estar dando cuenta de las pruebas que se encuentran en las investigaciones no corresponden con las obligaciones que tienen las partes", advirtió Zavala.

A este instituto se nos dio la facultad de trascender el secreto bancario, fiduciario y fiscal eso significa que contamos con información confidencial, información sensible. Ese expediente tiene que ser resguardado por los integrantes del Consejo y por las partes de ese procedimiento (de investigación)… debemos guardar reserva".

El representante de Morena, Horacio Duarte, advirtió al PRI que de ser necesario denunciará haber violado la secrecía de las investigaciones.

"Son unos cínicos, Mariana, Emilio, ustedes son el partido más corrupto en la historia del país son unos cínicos unos truhanes".

