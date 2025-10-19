El Ejército Mexicano y fuerzas de seguridad federales y estatales detuvieron a 6 presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa en una carretera de Chiapas, en posesión de armamento y equipos tácticos.

En patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social realizados en el tramo carretero Tapilula a Rayón, a la altura del hotel Las Cabañitas, militares y policías aprehendieron a Adolfo "N" y Junior "N", originarios de Guatemala.

Fueron detenidos además los mexicanos Juan "N", Hernán "N", Eduardo "N" y Luis "N" que viajaban en una camioneta Nissan Frontier.

Los sujetos, que pretendieron huir del sitio, dijeron que son presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa.

En la acción les aseguraron 12 armas largas tipo "cuerno de chivo", así como mil 640 cartuchos de calibre 7.62x39, 89 cartuchos de calibre 7.62x51, 110 cartuchos de calibre 5.56x39.

Llevaban, asimismo 36 cargadores de plástico y 20 metálicos con capacidad para 30 cartuchos 7.62x39, cuatro cargadores de plástico para 30 cartuchos calibre 5.56x40, dos cargadores metálicos de 20 cartuchos calibre 7.62x51, un cargador con capacidad de 100 cartuchos calibre 7.62x51.

A los presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa les aseguraron también 12 chalecos balísticos con placas, dos cascos balísticos, dos pantalones de color caqui, dos guerreras color verde militar, un marro brechador y 220 ponchas llantas metálicas.

En el operativo encabezado por la Guardia Estatal Preventiva integrada en la Secretaría de Seguridad del Pueblo, participaron de manera coordinada con la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

MV