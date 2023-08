Nada bien cayó en el sector político la negativa del presidente López Obrador para abordar el tema de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno desde el pasado viernes.

Fue en la Mañanera de este miércoles que el Primer Mandatario fue cuestionado sobre lo acontecido, sin embargo, fiel a tu estilo se salió por la tangente y reviró con un chiste.

"Ayer me decía un amigo, decía su esposa, que me des 200 pesos para ir al mercado. No oigo, mejor por el otro (oído). Que me des 500 pesos para ir al mercado. Mejor los 200. Bueno, adiós", expuso el Andrés Manuel en Palacio Nacional.

Ante esta situación, Xóchitl Gálvez, aspirante presidencial del Frente Amplio por México, vía redes sociales lamentó lo ocurrido con los jóvenes, al mismo tiempo de mandar un mensaje solidario a las familias afectadas.

“¡Rabia, impotencia y dolor por los jóvenes de Lagos de Moreno! Como bien dijo Alejandro Martí al Gobierno Federal: ‘Si no pueden, renuncien’. Abrazo a sus familiares y amigos, especialmente a sus madres, ante esta irreparable pérdida”.

Sin embargo, más tarde, la senadora se volvió a pronunciar y lamentó la poca sensibilidad del Presidente sobre el tema. “¡Qué poca empatía del Presidente con el dolor de los padres!”.

¿Qué pasó en Lagos de Moreno?

La noche de pasado viernes, cinco jóvenes se reunieron para ir a la feria de Lagos de Moreno, fue la últimas vez que sus familiares los vieron.

Ellos son: Diego Alberto Lara Santoyo, Roberto Cuéllar, Uriel Galván, Jaime Miranda y Dante Hernández tenían edades entre los 20 a 21 años, se informó que algunos de ellos estudiaban y otros trabajan en oficios con sus familiares.

La Fiscalía del Estado ha desmentido que ya se hayan localizado los cuerpos, sólo hay indicios, vehículos y un presunto video en el que obligan a unos de ellos a asesinar a sus amigos. Este último ha generado diversas especulaciones, por lo que las familias de los desaparecidos piden a las autoridades les den respuestas.