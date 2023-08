Habitantes del municipio de Lagos de Moreno se manifestaron en calles de la cabecera municipal en reclamo de justicia y el cese de las desapariciones que aquejan a la demarcación. Entre las personas que participaron en la protesta estaban familiares de los cinco jóvenes quienes se encuentran desaparecidos desde el viernes de la semana pasada.

A las 18:00 horas se llevó a cabo una misa en el Templo Merced de Lagos de Moreno, organizado por familiares de personas desaparecidas, donde se pidió por la paz en el municipio y después se organizó la movilización por calles del primer cuadro de la ciudad. Los jóvenes desaparecidos son Diego Alberto Lara Santoyo, Roberto Cuéllar, Uriel Galván, Jaime Miranda y Dante Hernández.

“Yo no ando buscando a un culpable, yo ando buscando a mi hijo, yo no tengo que hacer nada contra nadie, yo ando buscando a mi hijo”, expresó Armando Olmeda Cuéllar, papá de Roberto Almeda. El señor recriminó la difusión en algunos medios de la fotografía donde los jóvenes se ven golpeados y que se difundió a través de las redes sociales. “Yo quiero se publique esta foto, quien sea (una foto de Roberto de pie y sonriente), ninguna otra foto quiero que publiquen, yo se que no puedo controlar yo eso, pero ese es mi pedimento para todos los medios”, expresó.

El contingente avanzó por varias calles hasta llegar a la plaza principal de Lagos de Moreno.

“Jaime es un chico muy feliz, le encantaba bailar, siempre nos tenía sonriendo de cualquier tontería, era la alegría de nosotros, era mi niño chiquito, mi hermano el más pequeño y yo les pido por favor que me lo regresen. El dolor es muy grande y no tenemos nada concreto, no nos confirman nada”, mencionó la hermana de uno de los jóvenes desaparecidos.

Una idea a la feria que terminó en tragedia

La noche del viernes, los cinco jóvenes desaparecidos se reunieron para ir a la feria del municipio. La última vez que sus familiares los vieron fue cuando se retiraban en un coche Jetta de color café propiedad de uno de estos muchachos.

Las víctimas de la desaparición, Diego Alberto Lara Santoyo, Roberto Cuéllar, Uriel Galván, Jaime Miranda y Dante Hernández tenían edades entre los 20 a 21 años, se informó que algunos de ellos estudiaban y otros trabajan en oficios con sus familiares.

Los muchachos habrían acudido primero a El Mirador en la colonia San Miguel donde se encontraron indicios que implicarían un hecho violento.

Un amigo de los muchachos fue quien reportó la desaparición de los cinco amigos a las respectivas familias. Este joven había quedado de verse con ellos en la feria, pero cuando no llegaron, informó la ausencia. La mañana del sábado los familiares acudieron a presentar las denuncias.

La Fiscalía informó que ya se han realizado cateos a viviendas para tratar de localizar a los muchachos, sin que se oficialice aún su deceso o supervivencia.

