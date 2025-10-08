Xóchitl Gálvez habla sobre su rutina de ejercicio para perder peso e impresiona en redes

En el acelerado panorama de la política mexicana, donde la percepción pública puede influir tanto como las propuestas, Xóchitl Gálvez, ex candidata presidencial, ha sorprendido con un cambio inesperado tras su paso por las elecciones.

Luego de su derrota en junio de 2024 frente a Claudia Sheinbaum, quien hizo historia al convertirse en la primera presidenta de México, Gálvez optó por alejarse del foco político y concentrarse en su bienestar personal. En septiembre de 2025, la también ingeniera reveló haber bajado 18 kilos, logro que atribuyó a una intensa rutina de entrenamiento físico que, según ella misma compartió en redes sociales, transformó no solo su cuerpo, sino también su estado de ánimo.

La nueva disciplina de Xóchitl Gálvez

A través de un video publicado en sus plataformas digitales, Gálvez expresó con entusiasmo:

“No manches, ni yo lo puedo creer, son seis meses con entrenadora, ocho meses desde que regresé al gimnasio”.

En la grabación, la exsenadora explicó que su rutina incluye empuje de barra con peso, levantamiento con barra olímpica y desplantes con empuje de pelota, incrementando progresivamente tanto las repeticiones como la carga.

“Cada vez hago más repeticiones, cada vez cargo más peso, y me siento supercontenta, pero sobre todo superfuerte. Disciplina y constancia, eso me ha llevado a obtener resultados que me tienen feliz: 18 kilos abajo”, detalló.

Según las redes sociales, Gálvez asiste a un gimnasio con barra olímpica y alberca, donde las mensualidades alcanzan los 2 mil pesos. En una entrevista concedida a Grupo Fórmula en julio de 2025, desmintió rumores sobre el uso de medicamentos para bajar de peso:

“No tomé Ozempic, comencé una dieta de mil 200 calorías y hago ejercicio al menos dos horas diarias”.

La vida después de la contienda electoral

Lejos del ritmo político, Gálvez se define actualmente como “relajada, feliz y facturando”. En conversación con Azucena Uresti, comentó:

“Hay vida después de la política. Cerré el pico, voy al gimnasio, regresé a ser mamá”.

Este cambio de enfoque personal ha sido interpretado por algunos como un reflejo de resiliencia, un concepto que también puede observarse en el discurso público de Sheinbaum. Ambas, ingenieras de profesión y figuras políticas relevantes, han utilizado la transformación física como símbolo de fortaleza y disciplina.

BB