La primera Claudia trabaja de 7 a 9 de la mañana. Dice que su Gobierno es el segundo piso de la cuarta transfomación. Que López Obrador es un hombre íntegro. Que su estrategia de seguridad no ha cambiado, que de hecho, ha dado continuidad a la exitosa estrategia de seguridad de López Obrador. Que con López Obrador se acabó la corrupción y la impunidad. Que el Gobierno de López Obrador avanzó con el combate al huachicol. Que en el sexenio pasado se hizo todo lo que se tenía que hacer para acabar con el desabasto de medicamentos. Que López Obrador no tiene mancha y vive en el corazón de todos los mexicanos.

La segunda Claudia trabaja el resto del día. Encabeza un Gobierno que en el resto del día se ha dedicado a exhibir a López Obrador.

Nada queda ya del “abrazos no balazos”. Ahora hay puros balazos. Mientras López Obrador no tocaba a los narcos ni con el pétalo de una rosa, con Sheinbaum hay 30 mil detenidos. Mientras López Obrador decía que en México no se producía fentanilo, en un año de Sheinbaum se han destruido más de mil narcolaboratorios. Mientras López Obrador decía que se había acabado con el huachicol, con Sheinbaum se anuncia que se destruye una red de huachicol una semana sí y la otra también. Mientras López Obrador sacaba el pañuelito para proclamar que “ya se acabó la corrupción”, en el Gobierno de Sheinbaum se integró el expediente del mayor acto de corrupción en la historia de México: los más de 100 mil millones de pesos de la red de huachicol fiscal de los sobrinos del secretario de Marina de AMLO. Mientras AMLO decía que ya se habían terminado las factureras, los claudistas en el Congreso presentan un estudio revelando que las factureras evaden 1.4 billones de pesos.

La Claudia de los dichos trabaja de 7 a 9 y esculpe la figura del líder. La Claudia de los hechos trabaja el resto del día y ha sido políticamente letal para López Obrador, sobre todo en las últimas semanas.

La Claudia de los dichos defiende a López Obrador. Defiende a Adán Augusto López, dice que no hay señalamientos en su contra por La Barredora y se siente satisfecha con su explicación sobre su dinero. Defiende al almirante exsecretario Rafael Ojeda, y dice que él denunció hace dos años la corrupción en la Marina (aunque se contradiga después y asegure que la investigación sobre sus sobrinos partió de la incautación de un buque este marzo). Defiende a Andy López Beltrán y dice que ha sido víctima de una campaña de calumnias de quienes quieren debilitar al movimiento.

La Claudia de los hechos encabeza un Gobierno que dejó fluir los dos expedientes para que la ciudadanía los conozca y la prensa los desmenuce. Y ahí vienen nombres y apellidos. Transas y hasta asesinatos. Aparecen Adán Augusto López, sus funcionarios y sus empresarios amigos. Imposible que Adán Augusto no estuviera enterado. Aparecen los sobrinos de Ojeda y cómo la Marina estaba a sus órdenes para ascensos, cambios, operaciones. Imposible que Ojeda no supiera. Aparece cuatro veces “hijo de López Obrador”. Imposible que no supiera el junior. Imposible que no supiera el expresidente: todos son sus íntimos. Es el actual Gobierno evidenciando que en lo más alto del Gobierno anterior se permitía la corrupción y había impunidad. Y ambas a niveles históricos.

Ya no existe la Megafarmacia. Tampoco Segalmex. Y Gas Bienestar como si no existiera. Ya resucitaron las estancias infantiles. Ya se reconoció el desabasto de medicinas. Y ya empezará a producir -algo- Dos Bocas. Ya hubo una “revisión estratégica” de Mexicana de Aviación (cerró casi la mitad de las rutas). Ya plantearon recortar un tercio del déficit presupuestal.

Hablar de una manera y actuar de otra es algo muy común, más en política. Sin embargo, la Presidenta está caminando sobre terreno minado. La estrategia puede ser intentar obtener lo mejor de ambos mundos: quitarle poder a los cercanos que le heredó AMLO y que la han desafiado, sin romper con el expresidente a quien le debe todo. ¿Le va a salir la jugada? Falta ver la respuesta de Palenque ante los dichos… y ante los hechos. La respuesta de Palenque a la Presidenta Claudia, o a las dos.

