"La familia de Emilio Lozoya ya no me hacía caso", dice Coello Trejo

El abogado Javier Coello Trejo afirmó que la familia de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), ya no le hacía caso, por eso lo dejó de representar; señaló que es una decisión consensuada y le deseó que tenga mucho éxito.

En entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva, señaló que el hecho de no tener información de primera mano y no saber lo que están haciendo, fue por lo que se tomó la decisión.

"Dentro de mis alcances como abogado he hecho todo lo que está a mi alcances jurídicamente para defenderlo… yo juego una sola baraja, no me gusta jugar varias, es mi decisión obviamente consensuada con Emilio", comentó.

"El tiempo, los hechos, dirán quién tiene la razón de todo esto, que bueno que se llegue al final de todo esto, que bueno que se aclare y que bueno que se combata la corrupción con fuerza y decisión", aseveró.

Coello Trejo reiteró que Emilio Lozoya no se mandaba solo, por lo que solicitó ante un juez que se llamara a declarar a mucha gente, pero la justicia federal no lo vio conveniente, por lo que espera que con la labor del fiscal Alejandro Gertz Manero se logre.

El día de ayer martes, el abogado Javier Coello Trejo informó que debido a divergencias sobre la estrategia de defensa, dejará de representar a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex.

De acuerdo con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, en los próximos días Lozoya será trasladado desde España a México para ser puesto a disposición del juez del Reclusorio Norte que lo requiere por lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho.

