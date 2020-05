La UIF va por cuentas bancarias de cárteles y de García Luna

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dice en entrevista para El Universal que ha presentado 19 denuncias vinculadas con delincuencia organizada y/o narcotráfico ante la Fiscalía General de la República (FGR). Los resultados dependerán de esa institución, señala, pues todos los casos continúan abiertos, algunos incluso desde 2018.

Entre las 19 denuncias —que incluyen depósitos por más de siete mil millones de pesos en cuentas de 118 personas físicas y 50 morales— está la del caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón y quien está preso en Estados Unidos. Las cuentas congeladas al exfuncionario y a los ligados a él suman casi la mitad del monto total: tres mil millones.

El gobierno anterior, afirma, fue "un fracaso" en el combate a los grupos criminales "porque no se tocaron las estructuras financieras". No se atacó la corrupción política, asegura, por alcaldes coludidos con el crimen y porque "no se tocó a la corrupción judicial y ministerial".

Nieto considera que se puede combatir la corrupción al "denunciar a un ministro para que renuncie, que termine renunciando, o a un líder petrolero que termine renunciando", pero la impunidad seguirá a menos que se lleve a los responsables ante tribunales.

GC