La SCJN decidirá con libertad sobre consulta de ex presidentes: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que los ministros de la SCJN decidirán con libertad, sin consignas, sí la consulta y la pregunta para llevar a juicio a los últimos cinco ex presidentes de México son constitucionales.

"No es como cuando nos negaron a nosotros la consulta sobre la reforma energética, que hubo consigna para que no se llevara a cabo, ahora pueden tener la arrogancia si quieren de sentirse libres porque lo son. Va a depender de ellos, de que se declare constitucional y ya pase a las Cámaras y al INE, para prepararla y adelante".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo recordó que la Corte tiene que resolver sobre la constitucionalidad de la consulta y de la pregunta y tiene un plazo de 20 días para resolver. "Estamos en el terreno de lo inédito porque esto nunca se había visto".

El Presidente López Obrador hizo referencia a la encuesta de EL UNIVERSAL, del 27 de agosto pasado, en la cual nueve de cada 10 personas está a favor de que su gobierno persiga a ex funcionarios que hayan cometido delitos.

"EL UNIVERSAL sacó una encuesta, es que si no informamos bien pues no tenemos todo el contexto, sirve porque a lo mejor los ministros de la Corte no han visto la encuesta de EL UNIVERSAL y ahora son libres", afirmó el Mandatario.

El Presidente López Obrador dijo que, aunque los ciudadanos hicieron la hazaña de reunir más de dos millones de firmas para hacer la solicitud de consulta, decidió presentarla él mismo para no arriesgar a que se pasará el tiempo legal requerido y tuvieran que esperar tres años hasta la próxima elección.

