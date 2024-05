El 29% de los candidatos registrados por los partidos políticos y coaliciones como representantes de la comunidad LGBTIQ+ mienten sobre su identidad sexual para usurpar los espacios que por ley deben cumplir, acusaron organizaciones defensoras de la población diversa.

Ricardo Torres, de “Fuera del Clóset” indicó que 38 personas fueron registradas como candidatos pertenecientes a dicha comunidad, de las que 11 constataron trabajo a favor del sector y su identidad u orientación de género, de 11 comprobaron que no pertenecen y de 18 no hay datos sobre su orientación o identidad no normativa, por lo que pidieron al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) los datos.

Por lo tanto, las organizaciones Fuera del Clóset AC y asociaciones de Ecatepec, Antonio Cortés de Nezahualcóyotl, entre otros liderazgos de la comunidad, exigieron al IEEM que les compartan la documentación oficial que entregaron los partidos políticos para el cumplimiento de las acciones afirmativas, recordando que en el 13 acuerdo del Instituto se advirtieron inconsistencias en el principio de paridad de inclusión, lo que retrasó el arranque de las campañas políticas.

El Universal

Exige dar con el autor intelectual del asesinato de Noé Ramos

Con un reclamo de justicia, Xóchitl Gálvez rindió homenaje a Noé Ramos, alcalde con licencia que pretendía reelegirse y fue asesinado el pasado 19 de abril.

En una breve visita a la comunidad de El Mante, en medio de un fuerte operativo de seguridad, Gálvez Ruiz demandó que este caso no quede en la impunidad.

Acompañada por la viuda de Ramos, Sheila Palacios, candidata sustituta, Gálvez emplazó a las autoridades a “que se dé con el autor intelectual de este grave asesinato que le quitó la vida a nuestro candidato”.

Dijo que el alcalde asesinado era un hombre valiente y pidió a los asistentes guardar un minuto de silencio en su memoria.

“Que podamos pedir un minuto de silencio por un hombre valiente, un hombre que lo único que quería era seguir sirviendo a su pueblo. Sheila no está sola”, dijo.

“¡Justicia! ¡Justicia!¡Justicia!”, exigieron al unísono los pobladores.

Noé Ramos fue asesinado el pasado 19 de abril, en plena calle, luego de almorzar en un domicilio de la Colonia Azucarera en El Mante, Tamaulipas. Fue apuñalado a la altura del corazón.

CT