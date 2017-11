Karime Macías no tiene proceso abierto, reitera fiscal de Veracruz

El gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares no tiene abierta investigación alguna en contra de la ex presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Karime Macías Tubilla, esposa del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa.

El fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, reconoció que hasta ahora no hay algún proceso penal abierto en contra de la ex primera dama.

A pesar de que ha sido señalada como partícipe del desfalco financiero en el estado, el funcionario aceptó que junto con la Contraloría General del estado recaban pruebas contra la cónyuge de Duarte de Ochoa, pero hasta ahora no hay algún proceso abierto.

Indicó que una vez que la Fiscalía a su cargo se allegue de datos de prueba se analizará para, en su caso, judicializar el tema y presentarlo ante algún juez que valore el caso.

En otro tema, dijo que solicitará que se emita una ficha roja para la localización y detención del alcalde desaforado de Coxquihui, Reveriano Pérez Vega, señalado de un presunto homicidio.

Luego de que el Congreso local aprobara su desafuero y la Fiscalía emitiera orden de aprehensión en su contra, el fiscal reconoció que desconocen su ubicación actual, por lo cual dijo que utilizarán todas las herramientas a su alcance para lograr su detención.

Al ser cuestionado sobre si se solicitará la ayuda de instancias internacionales, el fiscal admitió que se hará todo lo posible por detener al ex alcalde señalado por su probable intervención en delitos como el de evasión de presos, desobediencia y resistencia de particulares, abuso de autoridad y robo de vehículo.

Sobre el presupuesto de la Fiscalía, aseguró que "luchará" por conseguir los recursos que la autonomía financiera le otorga por ley y que corresponden al 1.5 por ciento del presupuesto general del Estado.

"Vamos a presentar al Congreso nuestra petición de presupuesto sustentado en nuestras necesidades y ellos son los que tendrán que deliberar. Obviamente trataremos de luchar para que nos den lo que nos corresponde".

Winckler Ortiz dijo que están conscientes de la situación financiera del Estado y que esta es complicada, pero dijo que hay requerimientos legales que se deben cumplir.

"Hay requerimientos para muchas cuestiones, pero vamos a pelear para que se entregue el recurso que nos corresponde".

Cabe recordar que el pasado 11 de enero, Winckler Ortiz presentó una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por la disminución del presupuesto asignado para el presente ejercicio fiscal.