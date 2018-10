Justifica AMLO errores en consulta porque no costó “miles de millones”

Ante el descontrol en los votos que se emitieron en la consulta pública para definir la sede del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aceptó que existen errores porque es un ejercicio en el que no hubo dispendio de recursos públicos.

“Pueden haber errores porque no se están gastando miles de millones de pesos. No voy a decir quién gasta tanto en hacer una elección y al final no son confiables. Esto es un proceso democrático, limpio, creíble, nadie se atreve a alterar el resultado de la consulta. Nadie lo va a hacer, garantizamos eso, de que la consulta sea limpia y sea libre”, dijo el tabasqueño.

En un video que publicó en sus redes sociales para llamar a votar a la población, López Obrador afirmó que es “un rebelde” y nadie lo va a silenciar para responder a las críticas.

Acentuó que sus adversarios se quedaron como “momias” ante problemas como la declaración de la guerra al narco en el sexenio de Felipe Calderón, pero ahora “gritan como pregoneros” que la consulta es una trampa, “que se borra la tinta, que se pueden votar una, dos, tres o cuatro veces”.

“También que para meter miedo dicen que hay inestabilidad económica y financiera, puro cuento y puras mentiras, mucha deshonestidad intelectual cuando menos en algunos comunicadores, en la prensa fifí”, comentó.

El próximo Mandatario respondió a sus críticos que se vayan acostumbrando, pues cada vez que sea necesario, cuando se amerite, llevará a cabo una consulta.

A través de un comunicado, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) indicó que hasta ayer, durante el segundo día en el que se llevó a cabo el ejercicio a nivel nacional, 20 mil personas en Jalisco emitieron su voto para decidir la sede de la nueva central aérea. Destacó que no se presentaron incidentes.

Cúpulas empresariales cuestionan consulta sobre Nuevo Aeropuerto

El proceso de votación que realiza la próxima administración para conocer la opinión ciudadana sobre el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) “es opaca, ilegal y tendenciosa porque los mismos promotores están a favor de una de las opciones”, dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón.

El líder del sector empresarial señaló que se mantendrán atentos a la consulta ciudadana porque “a todas luces es opaca e ilegal y hay falta de garantías que no generan confianza, por ejemplo, el que se pueda emitir un voto varias veces”.

Añadió que estarán atentos a las conclusiones jurídicas a las que lleguen los colegios de abogados que son parte del CCE, las cuales analizan si estas decisiones y esta forma de tomarlas están jurídicamente sostenidas, aunque agregó: “Ese punto es un punto posterior”.

Por su parte, el líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, señaló que no participará en la consulta porque “es inoficiosa”, su diseño es “imperfecto” y el resultado “no será representativo”, además de que no hay confianza en la “imparcialidad del ejercicio”.