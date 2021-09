Julio Astillero habla sobre la difícil decisión de AMLO para elegir a su sucesor

El periodista Julio Astillero participó en la jornada de charlas que organizó la agrupación política, Confío en México, donde habló del enigma que tendrá que resolver el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para elegir a su sucesor, pues a los ojos del reconocido académico, el Mandatario deberá decidirse entre la lealtad de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y la eficacia del canciller Marcelo Ebrard.

Durante su plática, intitulada “Sucesión Adelantada y otros tópicos del segundo trienio Obradorista”, Astillero consideró que “es cuando puede realizar la suerte máxima del presidencialismo mexicano que es el manejo de las circunstancias para poder imponer a quien él cree que va a poder dar continuidad a su obra, que le va a proteger, a cuidar las espaldas y que puede incluso ser manejado sino enteramente sí en un porcentaje aceptable para ese hombre que se va”.

ESPECIAL /

“Marcelo Ebrard es la opción eficaz pero no confiable para López Obrador, y Claudia Sheinbaum es la opción confiable pero no eficaz, porque me parece que Sheimbaum aún no ha tenido la posibilidad de mostrar credenciales políticas fuertes, está totalmente decidida a navegar en las aguas del acomodo bajo la sombrilla del presidente de la República”, aseveró.

Recordó que fue el mismo AMLO quien nombró a sus posibles sucesores durante una de sus “mañaneras”, pero cree que puede ser peligroso debido a que esto ya está generando rencillas internas, lo que pondrá en prueba al Presidente mexicano para saber si puede mantener bien sujeto este proceso o genera disfuncionalidades en su equipo de trabajo.

Astillero subrayó que la viabilidad de Sheinbaum es la disciplina absoluta, el no moverse, el no decir nada, el aceptar si el semáforo está en amarillo o en rojo, no importa, hay que cumplir lo que quiere el Presidente, y así es como ella está fincando su posible candidatura, mientras que Ebrard siempre tendrá el expediente del accidente de la Línea 12 del Metro de la CDMX, que dejó 25 muertos, y que podría ser utilizado para frenarlo.

“Habría que preguntarse ¿cuál será la opción de López Obrador?, un Marcelo Ebrard que tiene el beneplácito de grupos de Estados Unidos, grupos empresariales, grupos priistas, es decir, eficaz en el mantenimiento de sistema, o Claudia Sheinbaum, que encarna hoy lo que llaman el grupo de los puros, el grupo más cercano a la doctrina y a los compromisos de la 4T”.

Sobre Ricardo Monreal, Astillero dijo que no tiene el carisma ni la base social para generar un movimiento social de apoyo, sin embargo, tiene muchas relaciones de élite que podrían ofrecerle una candidatura e incluso podría ser el candidato de una coalición opositora.

En cuanto a la oposición, el periodista cree que el PAN no tiene ningún candidato importante, mientras que el PRD “es un actual fideicomiso de liquidación”, y el PRI vive conflictos entre grupos internos, aunque cree que Alejandro Murat podría ser una carta fuerte.

Confío en México estará trayendo a varios expertos para que compartan sus opiniones, experiencias, puntos de vista y elucubraciones sobre temas de interés.

Sigue leyendo…

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777

gc