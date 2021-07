Ricardo Monreal revela aspiraciones políticas: Estaré en la boleta en 2024

El líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que en 2024 estará en la boleta y espera que sea de la mano del partido guinda y del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

"Voy a estar en la boleta, espero estar con Morena y con el Presidente López Obrador (...), soy un aspirante normal, no un ambicioso vulgar, me he preparado para esto muchos años", dijo en entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga en su espacio en Radio Fórmula.

Indicó que estará puntual a la cita para 2024 y desea estar con Morena, ser candidato y ganar la Presidencia de la República sucediendo a AMLO, con el fin de profundizar el cambio democrático y la transición política que se inició en 2018.

Sobre Claudia Sheinbaum como la candidata del Presidente, dijo que no cree que sea la candidata oficial, pero sí considera que AMLO le tiene una deferencia especial a ella y a los ocho que mencionó.

"Yo no me ofendo, él tiene su criterio, sus razones para expresar y dimensionar nombres que él considera con suficiente talento para sucederlo, pero creo que va a ser una etapa muy complicada esta de la sucesión anticipada, prefiero mantener las reglas clásicas no del tapadismo, pero sí de la espera de tiempos del reloj electoral para que no se generen rupturas al interior de Morena o en los demás partidos", indicó.

Los favoritos de AMLO para 2024

La acción de Monreal surge luego de que el propio López Obrador "destapara" a quienes él considera sus posibles sucesores una vez que termine su mandato en 2024.

Durante su conferencia matutina del 5 de julio, AMLO adelantó que en Morena hay varios perfiles que se ajustan a contender por su puesto en los comicios a celebrarse en tres años.

Entre los nombres se encontraban el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum; el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma; la secretaria de Energía, Rocío Nahle; la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier; y el embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente.

JM