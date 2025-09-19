El número de víctimas mortales por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, ascendió a 26, de acuerdo con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

Entre los fallecidos se encuentra Erick Vicente Acevedo Romero, de 33 años, quien estaba hospitalizado en el General Rubén Leñero debido a quemaduras que cubrían la totalidad de su cuerpo.

Erick Vicente, conductor de un microbús, se dirigía al paradero de Santa Marta el pasado 10 de septiembre cuando fue alcanzado por el incendio, según relató su hermano, Adrián Daniel Acevedo.

En el momento de la explosión ya había descendido de la unidad, pero regresó para alertar a los pasajeros, quienes permanecían en estado de shock. En ese intento de auxiliarlos, fue alcanzado por las llamas.

Hasta las 22:00 horas de este viernes, las autoridades reportaron que 19 personas siguen hospitalizadas en distintos centros de salud de la capital, mientras que 39 han recibido el alta médica.

Este viernes también se informó el deceso de Jovani Martínez Llanos de 17 años; María Salud Jaurrieta de 35 años; y Jaime Javier Becerra.

El pasado martes 16 de septiembre se confirmó la muerte de Fernando Soto Munguía, de 34 años, quien era el chofer de la pipa que explotó el pasado 10 de septiembre.

Entre las personas que perdieron la vida en la tragedia también se encuentra la señora Alicia Matías Teodoro, de 49 años, quien falleció el pasado viernes 12 de septiembre, luego de presentar quemaduras en más del 90% de su cuerpo, tras proteger a su nieta de dos años durante la explosión.

Norma Chévez Ortega, de 50 años; Armando Antillón Chávez, de 45 años; Daniela Barragán, de 19 años; Misael Cano Rodríguez, de 39 años; Irving Uriel Carrillo Reyes, de 20 años; Carlos Iván Contreras Salinas, de 29 años; Juan Carlos Bonilla Sánchez, de 40 años; Oscar Rubén Uriel Cortez Cisneros, de 57 años; Eduardo Noe García Morales; José Gabriel Hernández Mendez de 17 años; Juan Antonio Hernández Betancourt; Jorge Islas Flores; Carlos Sánchez Blas, de 15 años; Jesús José Tovar García de 40 años, y Eduardo Romero Armas de 30 años, perdieron también la vida tras la tragedia.

También están en la lista Oswaldo Gutiérrez Espinoza, de 30 años; Gilberto Arón, de 47 años; Edgar Santiago Álvarez, de 51 años; y Omar Alejandro García Escorsa de 28 años.

YC