Juez niega amparo a delegado de Tláhuac

Una juez federal negó el amparo a Rigoberto Salgado Vázquez, delegado de Tláhuac, contra la supuesta filtración de información de operativos, detenciones, actuaciones e investigaciones relacionadas con él.

De acuerdo con la sentencia publicada el viernes pasado por la juez Séptimo de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México, la supuesta filtración que el delegado acusó por parte de la Procuraduría General de la República (PGR).

Entre las pruebas que Salgado Vázquez ofreció para acreditar que la PGR difundió información sobre las investigaciones en las que está involucrado él y sus familiares por supuestos vínculos con Felipe de Jesús Pérez Luna "El Ojos", abatido durante un operativo en Tláhuac el 20 de julio pasado, están diversas publicaciones de El Universal, mismas que la juez desestimó.

"Los actos reclamados no se pueden considerar existentes porque con esas documentales (las publicaciones de notas periodísticas) el quejoso no acredita que las autoridades señaladas como responsables los hubieran emitido, al no haber aportado prueba fehaciente que así lo acredite, por tanto, se tienen por inexistentes los actos reclamados", indicó la juez.

En el juicio iniciado en agosto pasado, la juez concedió la suspensión provisional con la que impidió a la PGR difundir cualquier información sobre las pesquisas que realiza sobre Salgado y sus familiares, sin importar si se dan o no a conocer datos personales del delegado.

Situación que cambió el 17 de agosto pasado para confirmarse con la negativa del amparo publicada el 29 de septiembre.