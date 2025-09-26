Conoce a los ganadores del Premio Hombres y Mujeres de la Casa

La vigésima cuarta edición del Premio Hombres y Mujeres de la Casa celebrará la trayectoria y el trabajo de tres figuras influyentes en los siguientes ámbitos:

Sector Privado : Juan José Errejón Alfaro, CEO de Tierra y Armonía

: Juan José Errejón Alfaro, CEO de Tierra y Armonía Sector Público : Edna Elena Vega Rangel, Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)

: Edna Elena Vega Rangel, Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) Cimientos : Germán Ahumada Russek, Fundador de Consorcio ARA

Estos homenajeados recibirán la distintiva escultura La Casa de Cristal, diseñada por el arquitecto mexicano Pedro Ramírez Vázquez , que simboliza el reconocimiento anual otorgado por el Consejo Consultivo de Centro Urbano.

La ceremonia, cuya fecha aún está pendiente de confirmación, contará con la presencia de directivos de organismos de vivienda, desarrolladores y proveedores del sector industrial.

El Premio Hombres y Mujeres de la Casa es considerado un activo crucial para un sector que necesita liderazgo, visión, esfuerzo y compromiso para fortalecerse y seguir siendo un motor clave para el desarrollo social y económico de la nación.

Este premio es parte de un proyecto dirigido a difundir los valores de la vivienda como motor de desarrollo económico y social.

El Premio Hombres y Mujeres de la Casa sintetiza los objetivos del proyecto de Construcción de Comunidad más importante del sector vivienda e inmobiliario a nivel nacional y se basa en una sencilla premisa: detrás de cada gran proyecto y de cada empresa o institución exitosa, hay un gran líder.

A través de la entrega del Premio, se busca destacar el papel de quienes dirigen las empresas e instituciones del sector, como factores determinantes en el desarrollo y evolución de la industria de la vivienda.

El galardón lo entrega Centro Urbano a través de su Consejo Consultivo conformado por directores de las empresas más destacadas del sector en México.

