Joven de 14 años estudiará Derecho en la Universidad Autónoma de SLP

Mientras cursaba el nivel secundaria, Claudio André Blázquez Aguirre se aburría en clases e incluso bajó sus calificaciones al tener problemas con algunos maestros, pues al estar acostumbrado a estudiar y leer por iniciativa propia, le pareció necesario estudiar otras cosas de las que ya había visto de alguna manera.

André tiene un Coeficiente Intelectual (CI) superior a los 130 puntos, lo que le hizo abandonar el sistema de enseñanza tradicional justo a la mitad de tercer año de secundaria.

Así, Claudio André presentó un examen único ante el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) para evaluar sus conocimientos de secundaria y educación media superior, a través del cual obtuvo un documento perfectamente certificado y listo para presentarlo como requisito para el trámite de preinscripción a la UASLP.

Tras haber aprobado su examen de admisión, André de 14 años se convierte en el estudiante más joven en cursar una carrera profesional dentro de la historia de la institución.

"Ha sido un logro, estoy emocionado pero al principio me sentí intimidado que la gente me subestimara por mi edad, a pesar de que nadie se enteró inicialmente, ahorita que ya lo saben me ven, me hacen preguntan...me intimida un poco eso, la verdad", señala.

Se le cuestiona ¿por qué estudiar Derecho? y afirma que siempre le llamó la atención y junto a algunos acontecimientos personales que ha tenido, le hizo acercarse más a esta rama, la cual dice, será una oportunidad de cambiar a la sociedad y avanzar desde la gente.

Sus ganas por convertirse en abogado a los 19 años, van más allá de un simple logro personal y buscará en unos meses cursar simultáneamente la carrera de ciencias políticas o negocios internacionales en la UNAM y piensa además de instalar su propio despacho, en crear un instituto de diagnóstico y de convivencia para chicos que, como él, sean superdotados y que sirva para impulsarlos a que puedan acceder a la universidad o cualquier institución que ellos quieran.

André disfruta jugar baloncesto, deporte que ha desarrollado y que incluso le ha permitido participar en torneos nacionales "no tengo un jugador favorito pero supongo que el mejor es Curry (Stephen Curry)", dijo.

El estudiante de 14 años iniciará su formación profesional en unos días más y espera que su caso sirva para aquellos jóvenes que sueñan con lograr una especialidad, por ello les aconseja que identifiquen si su habilidad de aprendizaje es auditiva o visual y que a partir de ahí se dediquen a lo que más les guste pero jamás a la vagancia.

