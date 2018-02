José Antonio Meade se dice listo para ser presidente de México

A tres días de que concluyan las precampañas, José Antonio Meade se declaró listo para ser el presidente de México y aseguró que tendrá un gabinete que tenga a los mejores hombres que generen confianza para gobernar el país a partir del 1 de diciembre de 2018.

"Y no tengan duda, así como ustedes están listos, yo estoy listo. Y estoy listo para trabajar por ustedes, en beneficio de un país que abata la pobreza extrema", subrayó durante su diálogo con la militancia del partido Nueva Alianza en Monterrey, Nuevo León.

El precandidato presidencial del PRI, Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, dijo que está listo para encabezar el esfuerzo, erradicar y abatir la pobreza extrema, empezando por la niñez en todo el país. "Y no tengan ninguna duda, no solamente vamos a ganar, sino que estaremos listos para transformar con bien este país".

Meade Kuribreña apuntó que el momento más difícil por el que ha atravesado el país en los últimos años fue en 2006, donde Paseo de la Reforma estuvo tomada y recordó que en ese entonces se discutía y había dudas incluso de si se violentaría el orden constitucional.

Destacó que el país vivía gran encono y una profunda división, pero se logró reivindicar la política y se pudo poner de acuerdo

En ese contexto señaló que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) empujó en el presupuesto de 2006 proyectos de infraestructura para fortalecer la competitividad de sus estados y se logró poner de acuerdo, no en la amistad, no en lo "oscurito", sino con claridad y frente al país, haciendo buena política.

Insistió que haciendo buena política utilizando instrumentos del Estado para generar espacios de inclusión y para que todos pudieran decir no en las calles, no tomando Reforma, sino en las instituciones, en donde caben todos, así como las preocupaciones y los anhelos.

Según Meade Kuribreña, sí se pueden hacer amigos aliados, en la medida que uno haga una política que busque una inclusión en la institucionalidad, que dé respuesta y un buen ejercicio en favor de los mexicanos.

"Cuando un político no encuentra una sola causa a la qué aportar su voz, ese no es digno de hacer política, cuando un político no hace un llamado en beneficio de ninguno de nuestros problemas", enfatizó.

El aspirante presidencial llamó a seguir haciendo política y buscar de entre quienes hoy están planteando hacer alternativas, quien puede generar esos consensos, quien puede voltear a ver a otros partidos y a la sociedad, convencerlo de un diagnóstico y consensar las respuestas que el país requiere.

Por ello, estimó que así como el país se ve reflejado en su acción legislativa, también tiene que verse en un gabinete que tenga los mejores hombres que generan confianza y convicción de que saldremos adelante.

"Ese es el gabinete con el que juntos gobernaremos este país a partir del 1 de diciembre de 2018", puntualizó.

NM