Jesús Seade se une a comitiva hacia Washington

Jesús Seade, subsecretario para asuntos de América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo hoy en Twitter que parte hacia Washington este fin de semana con el canciller Marcelo Ebrard y la embajadora Martha Barcena, luego de que el mandatario Donald Trump amenazara el jueves con imponer aranceles a los productos mexicanos.

Antes, Ebrard dijo que el miércoles habrá una cumbre con funcionarios estadounidenses, encabezados por Mike Pompeo, secretario de Estado norteamericano, para solucionar el diferendo entre las naciones. Seade dijo el jueves que de concretarse los aranceles, México respondería "en forma enérgica".

Ebrard exhortó la semana pasada a Estados Unidos a invertir en Centroamérica al presentar en Washington una multimillonaria iniciativa para la región que busca frenar la ola migratoria, sobre la cual la Casa Blanca aún no se pronunció. No fue recibido entonces por Pompeo, con quien no se reúne desde diciembre, pero sí por Kushner.

Trump anunció los nuevos aranceles el mismo día en que Estados Unidos y México iniciaron el proceso de aprobación en los respectivos Congresos del T-MEC, el renegociado tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá que debe reemplazar al TLCAN vigente desde 1994.

JM