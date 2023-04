Ayer, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó la situación de varias marcas de refrescos que se venden en México, entre los que destacó Jarritos, al resultar como la bebida azucarada que salió con más endulzante y "más que azúcar contiene jarabe de maíz de alta fructosa", el cual provoca que no haya sensación de saciedad.

Además, incluye en su etiqueta la leyenda: "Qué buenos son", pero no lo demuestra, por lo que deberán quitarle esa frase a los productos, declaró Ricardo Sheffield, titular de la Profeco.

Otras marcas también fueron identificadas con leyendas falsas, incumplimientos en el contenido que ofrecen y etiquetado en otro idioma.

¿Cuál es el refresco de López Obrador?

Y aunque la posición del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido de constante rechazo a los refrescos, también se ha decantado por una marca en especial.

En su conferencia de prensa del pasado 13 de diciembre de 2022, López Obrador confesó su gusto por el refresco Boing sabor guayaba, del que destacó que sí contienen esta fruta y "no es agua negra" de la que, comparó, se desconoce su contenido.

"Ahora yo no sé ahora cómo estén sus Boing, pero me gustaba mucho el de guayaba, ya no sé cómo esté... el único asunto es, a veces, es el azúcar, pero sí es de guayaba, no es agua negra, que no sabe uno qué contiene. Sí es de guayaba", dijo.

