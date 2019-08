Ivonne Ortega: “No me voy a otro partido”

Después de perder la elecciones interneas a la diligencia del PRI, la política aclara que no se enlistará en otro partido

Ivonne Ortega Pacheco, ex militante del PRI, aclaró que no tiene contemplado afiliarse a algún otro partido político, ni a las Redes Sociales Progresistas (RSP) que buscan conformarse como instituto político, básicamente por integrantes del magisterio.

Ortega renunció al tricolor tras 29 años de militancia y lamentó que las “malas prácticas” llevaran a ese instituto político “a la extinción”.

Explicó que decidió no impugnar los resultados de la elección interna que dio el triunfo a Alejandro Moreno Cárdenas en el PRI. “Fue mi último acto de cariño al partido, porque al final de cuentas una impugnación postelectoral lastima, y mucho, al partido. No quiero lastimarlo”.

La también ex gobernadora de Yucatán acusó que el fraude se cometió por y desde la cúpula para favorecer a Moreno, a complacencia de la todavía dirigente nacional Claudia Ruiz Massieu, “quien siempre respondió como hoy: con silencio”.

Alejandro Moreno, ganador de la elección interna tricolor, afirmó que este instituto político lamenta la renuncia de Ortega, pero la respeta.

Lorena Piñón Rivero, ex candidata a la dirigencia nacional priista, dijo que no lamenta la salida, aunque pidió a quienes simpatizan con la ex gobernadora a que permanezcan en este instituto político.

Sostuvo que no le extrañó la renuncia porque lo anticipó en los dos debates: ella preparaba su salida, argumentando “acusaciones sin fundamento y haciéndose la víctima”.