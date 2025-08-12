Tras el ataque con fusiles de asalto a una cantina de la Colonia Emiliano Zapata de Uriangato (Guanajuato), el alcalde Juan Carlos Martínez Calderón, informó que en el hecho una mujer resultó lesionada y fue trasladada a recibir atención médica.

El edil señaló que aproximadamente a las 20:24 horas del domingo, se recibió el reporte de detonaciones de armas de fuego en el establecimiento.

En un comunicado detalló que elementos de Seguridad Pública Municipal y de Protección Civil acudieron de inmediato al lugar y rechazó la versión de que en el lugar habrían fallecido ocho personas.

El alcalde no hizo alusión a la mecánica de los hechos, daños al inmueble y tampoco sobre el Estado de salud en el que se encuentra la la víctima.

La agresión armada fue captada por las videocámaras del lugar, que registraron a cuatro hombres con ropa oscura a las 8:12 de la noche del 10 de agosto de 2025, quienes descienden de una camioneta blanca de doble cabina portando armas largas.

Se observa que desde el exterior el comando dispara ráfagas de fuego al establecimiento, ubicado en la calle Campesinos, y que después de consumar el ataque, abandonan el sitio en el mismo vehículo.

Al momento de la balacera un hombre se aproxima al sitio a bordo de una bicicleta y ante los disparos se retorna sobre la banqueta, a la vez que un motociclista transita por el arroyo de la calle y un perro pequeño color blanco sale corriendo del inmueble.

CT