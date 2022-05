En Ciudad de México, se les cancelarán sus deudas con el Infonavit a más de 100 mil familias que se endeudaron con ellos antes del 2016, y se les condonará alrededor del 25%, informó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Agregó que las personas podrán cambiar su deuda de salarios mínimos a pesos, lo que evitará que aumente el pago que deben hacer por su vivienda.

"Se estableció que esas deudas ya no siguieran aumentando cada año, sino que se congelaran, que ya no tuvieran el incremento que está asociado al incremento del salario mínimo, y eso es de mucha ayuda, pero no solo eso, que se condone una parte de la deuda, eso es a partir de la inscripción a las páginas del Infonavit, porque para 100 mil familias —que aún tienen deuda con el Infonavit— es más o menos una condonación del 25 por ciento de su deuda y una congelación de las mensualidades que tienen que dar", comentó.

Añadió que existen predios que están a nombre del Infonavit, pero que ya hay personas que viven ahí desde hace 30 o 40 años, sin embargo, las personas no pueden escriturar.

Por disposición del Presidente, se le entrega a la Ciudad en donación, y el Gobierno capitalino lo escribirá a nombre de las personas que ya viven ahí.

