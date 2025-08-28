Jueves, 28 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Inapam: Así puedes acceder al descuento de Liverpool para adultos mayores

Con la tarjeta Inapam, los adultos mayores podrán disfrutar de un descuento especial en Liverpool hasta diciembre de 2025

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

Inapam otorga descuentos y beneficios en productos y servicios básicos para mejorar la economía y calidad de vida de las personas mayores. ESPECIAL

Inapam otorga descuentos y beneficios en productos y servicios básicos para mejorar la economía y calidad de vida de las personas mayores. ESPECIAL

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) es un organismo público que se encarga de priorizar y resguardar el bienestar y la economía de las personas de la tercera edad en México. 

Es por eso que, mediante la llamada tarjeta Inapam, se encarga de proporcionar descuentos y beneficios en diferentes áreas específicas como alimentación, ropa, actividades y servicios básicos, que garanticen y eleven su nivel de vida. 

La tarjeta Inapam puede ser solicitada por cualquier persona que tenga 60 años o más cumplidos al momento del trámite.

Te puede interesar: ¿Cómo saber si fuiste seleccionado para la segunda etapa de Vivienda para el Bienestar?

Y es gracias a un convenio con la tienda departamental Liverpool que ahora todos los adultos mayores que cuenten con su credencial podrán acceder a un descuento exclusivo en sus restaurantes hasta el 31 de diciembre de 2025.

Por medio de su sitio web, la tienda anunció que, para hacer válido el descuento, lo único que se necesita es presentar la tarjeta Inapam al solicitar la cuenta de su consumo para tener hasta un 10 % de descuento, según la sucursal.

El descuento aplica exclusivamente para el consumo individual del adulto mayor y no es acumulable con otras promociones vigentes.

Tiendas y negocios como Walmart, Sam’s, Bodega Aurrerá, Suburbia y Farmacias Similares también forman parte de la lista de descuentos del Inapam.

También puedes leer: ¿Quién es Laura Itzel Castillo, próxima presidenta del Senado? Esta es su trayectoria

Recuerda que con Inapam, además, puedes acceder a descuentos en el transporte público, aerolíneas, asesoría legal, consultas médicas, educación, recreación y muchos otros ámbitos más.

Para conocer más sobre los establecimientos que forman parte del catálogo de beneficios 2025 del Inapam, puedes visitar su sitio web a través de este enlace: https://www.gob.mx/inapam.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *
XP

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones