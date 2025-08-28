Inapam: Así puedes acceder al descuento de Liverpool para adultos mayores

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) es un organismo público que se encarga de priorizar y resguardar el bienestar y la economía de las personas de la tercera edad en México.

Es por eso que, mediante la llamada tarjeta Inapam, se encarga de proporcionar descuentos y beneficios en diferentes áreas específicas como alimentación, ropa, actividades y servicios básicos , que garanticen y eleven su nivel de vida.

La tarjeta Inapam puede ser solicitada por cualquier persona que tenga 60 años o más cumplidos al momento del trámite.

Y es gracias a un convenio con la tienda departamental Liverpool que ahora todos los adultos mayores que cuenten con su credencial podrán acceder a un descuento exclusivo en sus restaurantes hasta el 31 de diciembre de 2025.

Por medio de su sitio web, la tienda anunció que, para hacer válido el descuento, lo único que se necesita es presentar la tarjeta Inapam al solicitar la cuenta de su consumo para tener hasta un 10 % de descuento, según la sucursal.

El descuento aplica exclusivamente para el consumo individual del adulto mayor y no es acumulable con otras promociones vigentes.

Tiendas y negocios como Walmart, Sam’s, Bodega Aurrerá, Suburbia y Farmacias Similares también forman parte de la lista de descuentos del Inapam.

Recuerda que con Inapam, además, puedes acceder a descuentos en el transporte público, aerolíneas, asesoría legal, consultas médicas, educación, recreación y muchos otros ámbitos más.

Para conocer más sobre los establecimientos que forman parte del catálogo de beneficios 2025 del Inapam, puedes visitar su sitio web a través de este enlace: https://www.gob.mx/inapam.

XP