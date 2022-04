Inegi: Los centennial son los más lectores en México

El día de ayer, miércoles, el Inegi dio a conocer los resultados del Módulo sobre Lectura (MOLEC) 2022, en los cuales quedan registrados distintos datos que giran en torno al hábito de la lectura en los mexicanos.

Estos datos, una vez analizados, nos pueden arrojar luces sobre distintos factores, como lo es el cambio generacional en el país, pues curiosamente arrojó que los mexicanos entre 18 y 24 años, representando más del 75%, son los que más leyeron, es decir, que la generación centennial, o generación Z, representa el grueso de lectores mexicanos, con un promedio de casi 4 libros anuales, promedio que ha presentado un constante aumento desde el 2016.

Los centennial, o Generación Z, son todas las personas que nacieron desde el año 2000 en adelante.

Cabe mencionar, que según el estudio del Inegi, la población alfabeta de entre 18 años en adelante ha leído mínimo un libro en el último año, recordemos que según datos del mismo Inegi, en septiembre del año asado, se registraron solo 4 millones 456 mil 431 personas que no saben leer ni escribir.

¿Por qué los mexicanos no lee más?

Los resultados del MOLEC 2022 abarca, entre sus distintos tabuladores, la razón por la que no se lee en México; hay que advertir que estos datos se realizan considerando a las personas que saben leer, escribir, y de 18 años en adelante.

Según el estudio, el 46.7% dijo que no leía por falta de tiempo, y el 28.1 señaló que no tenía interés por la lectura, siendo estos los porcentajes más altos. El 13.3% dijo preferir hacer otras actividades, el 9.7% dijo que no podía leer por cuestiones de salud, y el 1.2% dijo no tener dinero. Todas estas razones se mantienen en el mismo orden desde el 2016.

Asimismo, en cuanto al tiempo que le dedica el mexicano a la lectura, los resultados dicen se ha mantenido entre 28 y 50 minutos desde el 2016, quedando en evidencia que mientras más estudios tiene la persona, más tiempo le dedica a la lectura.