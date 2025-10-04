Inapam llega a Soriana con descuentos especiales para adultos mayores

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) y la cadena de supermercados de venta al menudeo, Soriana, se unen para ofrecer descuentos especiales para todos los beneficiarios de la Tarjeta Inapam.

El Inapam es un instituto mexicano que coordina políticas y programas para el bienestar de las personas mayores de 60 años.

Por ello, el Inapam expide una credencial, disponible para cualquier persona de la tercera edad que la solicite, con la cual pueden acceder a diferentes programas integrales, beneficios exclusivos y descuentos especiales.

Y este octubre, la tienda Soriana será parte de los establecimientos que tendrá rebajas en diferentes departamentos para las personas que presenten su tarjeta Inapam.

De acuerdo con el Directorio de Beneficios con la credencial Inapam 2025, cualquier individuo que presente su tarjeta al momento de pagar podrá recibir el 10 % de descuento en áreas y artículos seleccionados.

Los productos con descuento varían dependiendo de la ciudad o el estado, por lo que se sugiere consultar con un dependiente de la tienda antes de realizar las compras.

El descuento es personal y no es acumulable con otras promociones vigentes. El 10 % de descuento estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2025.

Si deseas conocer otras tiendas y negocios que tienen descuento con Inapam, puedes consultar su sitio web a través del enlace: https://www.gob.mx/inapam.

Recuerda que con la tarjeta Inapam puedes obtener descuentos no solo en supermercados sino también en servicios básicos, consultas médicas, transporte, alimentos, tiendas de ropa, zapaterías, despachos jurídicos, museos, teatros, actividades recreativas y mucho más.

