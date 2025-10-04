Sábado, 04 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Profeco: ¿Cuáles son las mejores esponjas y fibras para lavar los trastes?

La Profeco evaluó 45 productos de limpieza: 31 fibras con esponja y 14 fibras normales o con centro de esponja, para identificar las mejores

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

La Profeco llevó a cabo un análisis detallado sobre esponjas para lavar trastes, evaluando su calidad, resistencia y efectividad. CANVA/ESPECIAL

La Profeco llevó a cabo un análisis detallado sobre esponjas para lavar trastes, evaluando su calidad, resistencia y efectividad. CANVA/ESPECIAL

Como cada mes, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó una nueva edición de la Revista del Consumidor, en la cual aborda diferentes temas que van desde finanzas, salud y, sobre todo, pruebas de calidad.

La revista de este mes explora productos del hogar, siendo las esponjas y fibras de cocina para lavar trastes los que fueron sometidos a varios exámenes para determinar si cumplen con lo que prometen.

Te puede interesar: Profeco: Estas son las marcas de detergentes que quitan mejor las manchas

Dentro de los aspectos seleccionados para calificar el producto se encuentran su resistencia, efectividad, calidad, entre otros, que ayudan a comprobar cuáles son las mejores opciones en el mercado.

La calificación de cada esponja se determinó luego de evaluar ocho aspectos esenciales para su funcionalidad y venta, como:

  • Resistencia al desgaste
  • Actividad antibacteriana
  • Capacidad de absorción total
  • Información comercial
  • Acabados simétricos
  • Evaluación de rayado
  • Contenido del empaque
  • Cantidad de espuma que generan
  • Características físicas

Se analizaron 45 productos divididos en dos categorías según sus particularidades:

Esponjas: Chedraui, Corazzi, Golden Hills, Great Value, Ke Precio, Magitel, Precíssimo, Reynera, Scotch-Brite, Scrub Daddy, Vileda y Virutex.

Fibras y fibras con centro de esponja: All Day House, Chedraui, Corazzi, Ecoclean by Fregon, Fibrotón, Fregón, Great Value, Ke Precio, Precíssimo, Scotch-Brite, Scrub Daddy y Somaki.

Tras analizar todas estas marcas, la Profeco logró encontrar algunas que destacaron del resto y recibieron una calificación “Excelente”:

  • SCRUB DADDY – Scour Daddy: 3 piezas por $98 pesos
  • SCOTCH-BRITE – Esponja recubierta: $20 pesos
  • FIBROTÓN – Fibra esponja multiusos: $8 pesos
  • ECOCLEAN BY FREGON – Esponja multiusos: $22 pesos
  • FREGÓN – Scrubbing sponge: $15 pesos
  • CHEDRAUI – Esponja multiusos: $14 pesos
  • KE PRECIO – Fibra esponja, no raya: $28 pesos
  • GREAT VALUE – Fibra esponja de celulosa para trastes de cocina: $25 pesos

También puedes leer: ¿Qué descuentos están disponibles para los pensionados del IMSS y cómo obtenerlos?

Si planeas comprar esponjas o fibras para lavar platos, es fundamental escogerlas adecuadamente para cuidar tus utensilios y garantizar la higiene en casa.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones