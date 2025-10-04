Profeco: ¿Cuáles son las mejores esponjas y fibras para lavar los trastes?

Como cada mes, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó una nueva edición de la Revista del Consumidor, en la cual aborda diferentes temas que van desde finanzas, salud y, sobre todo, pruebas de calidad.

La revista de este mes explora productos del hogar, siendo las esponjas y fibras de cocina para lavar trastes los que fueron sometidos a varios exámenes para determinar si cumplen con lo que prometen.

Dentro de los aspectos seleccionados para calificar el producto se encuentran su resistencia, efectividad, calidad, entre otros, que ayudan a comprobar cuáles son las mejores opciones en el mercado.

La calificación de cada esponja se determinó luego de evaluar ocho aspectos esenciales para su funcionalidad y venta, como:

Resistencia al desgaste

Actividad antibacteriana

Capacidad de absorción total

Información comercial

Acabados simétricos

Evaluación de rayado

Contenido del empaque

Cantidad de espuma que generan

Características físicas

Se analizaron 45 productos divididos en dos categorías según sus particularidades:

Esponjas: Chedraui, Corazzi, Golden Hills, Great Value, Ke Precio, Magitel, Precíssimo, Reynera, Scotch-Brite, Scrub Daddy, Vileda y Virutex.

Fibras y fibras con centro de esponja: All Day House, Chedraui, Corazzi, Ecoclean by Fregon, Fibrotón, Fregón, Great Value, Ke Precio, Precíssimo, Scotch-Brite, Scrub Daddy y Somaki.

Tras analizar todas estas marcas, la Profeco logró encontrar algunas que destacaron del resto y recibieron una calificación “Excelente” :

SCRUB DADDY – Scour Daddy: 3 piezas por $98 pesos

SCOTCH-BRITE – Esponja recubierta: $20 pesos

FIBROTÓN – Fibra esponja multiusos: $8 pesos

ECOCLEAN BY FREGON – Esponja multiusos: $22 pesos

FREGÓN – Scrubbing sponge: $15 pesos

CHEDRAUI – Esponja multiusos: $14 pesos

KE PRECIO – Fibra esponja, no raya: $28 pesos

GREAT VALUE – Fibra esponja de celulosa para trastes de cocina: $25 pesos

Si planeas comprar esponjas o fibras para lavar platos, es fundamental escogerlas adecuadamente para cuidar tus utensilios y garantizar la higiene en casa.

