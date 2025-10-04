Profeco: ¿Cuáles son las mejores esponjas y fibras para lavar los trastes?

Como cada mes, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó una nueva edición de la Revista del Consumidor, en la cual aborda diferentes temas que van desde finanzas, salud y, sobre todo, pruebas de calidad.La revista de este mes explora productos del hogar, siendo las esponjas y fibras de cocina para lavar trastes los que fueron sometidos a varios exámenes para determinar si cumplen con lo que prometen.Dentro de los aspectos seleccionados para calificar el producto se encuentran su resistencia, efectividad, calidad, entre otros, que ayudan a comprobar cuáles son las mejores opciones en el mercado.La calificación de cada esponja se determinó luego de evaluar ocho aspectos esenciales para su funcionalidad y venta, como:Se analizaron 45 productos divididos en dos categorías según sus particularidades:Esponjas: Chedraui, Corazzi, Golden Hills, Great Value, Ke Precio, Magitel, Precíssimo, Reynera, Scotch-Brite, Scrub Daddy, Vileda y Virutex.Fibras y fibras con centro de esponja: All Day House, Chedraui, Corazzi, Ecoclean by Fregon, Fibrotón, Fregón, Great Value, Ke Precio, Precíssimo, Scotch-Brite, Scrub Daddy y Somaki.Tras analizar todas estas marcas, la Profeco logró encontrar algunas que destacaron del resto y recibieron una calificación “Excelente”:Si planeas comprar esponjas o fibras para lavar platos, es fundamental escogerlas adecuadamente para cuidar tus utensilios y garantizar la higiene en casa.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *XP