En México, las personas de la tercera edad están protegidas por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), un organismo público que se encarga de impulsar programas sociales y apoyos diseñados para garantizar su bienestar.

Es bajo este contexto que surgió la tarjeta Inapam, un medio por el cual los adultos mayores pueden acceder a diversos descuentos y promociones en ámbitos específicos que los ayudan a elevar su nivel de vida .

De entre las tiendas, negocios y servicios que tienen convenio con la credencial Inapam se encuentran farmacias, restaurantes, despachos jurídicos, aerolíneas, transporte público, tiendas departamentales, supermercados y más.

Es así que una de las cadenas mexicanas de supermercados más conocidas, Soriana, se sumó al catálogo de descuentos de Inapam 2025.

La tienda minorista informó que los beneficiarios de la tarjeta Inapam podrán solicitar el 10 % de descuento en áreas seleccionadas de sus supermercados al presentar su credencial.

Cabe destacar que los productos y departamentos con descuento varían dependiendo de la sucursal y el estado, por lo que se recomienda consultar primero las promociones vigentes.

Los descuentos de Soriana estarán disponibles hasta el 31 de diciembre de 2025.

Otras tiendas y supermercados que ofrecen descuentos con la tarjeta Inapam:

Chedraui: descuento del 5 % en alimentos.

descuento del 5 % en alimentos. La Comer: 10 % de bonificación en farmacia con Monedero Naranja y un 5 % adicional con tarjeta Inapam.

10 % de bonificación en farmacia con Monedero Naranja y un 5 % adicional con tarjeta Inapam. Bodega Aurrera: 5 % de descuento en farmacias y 7 % los primeros diez días del mes.

5 % de descuento en farmacias y 7 % los primeros diez días del mes. Walmart: 5 % de descuento en farmacias y 7 % los primeros diez días del mes.

Para conocer más sobre los establecimientos, lugares y comercios que forman parte de la lista de descuentos Inapam, puedes visitar su sitio web a través de este enlace: https://www.gob.mx/inapam.

