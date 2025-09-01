Vivienda para el Bienestar: ¿Cómo saber qué día se realizará la visita domiciliaria?

Como parte de un plan orquestado por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y el Gobierno de México, se inició el Programa Vivienda para el Bienestar, un proyecto que tiene como propósito brindar vivienda digna y adecuada para que las personas en situaciones vulnerables puedan habitarla.La temporada de inscripciones del programa terminó hace casi dos semanas, por lo que ahora los individuos seleccionados arrancarán con la segunda etapa, que implica una visita domiciliaria.Para consultar los resultados, ingresa en la página oficial de la Conavi con tu CURP y el número de folio que se te asignó.La siguiente etapa del programa ya comenzó, primero con una convocatoria telefónica para programar una visita, es importante estar atento a la llamada o mensajes de la Conavi, ya que sólo te contactarán dos veces, se agendará una cita y personal del programa te visitará el día y fecha asignada.La persona que solicitó el programa deberá encontrarse en el domicilio y exhibir la documentación que le fue solicitada en original y copias de la misma, si tienes alguna otra duda deberás llamar al teléfono 55 91 38 99 91 o mandar correo a la dirección atencionciudadana@conavi.gob.mx.De acuerdo con el Portal Ciudadano, ellos mencionan: "De acuerdo con lo establecido en la Convocatoria, la visita se realizará únicamente en la fecha programada, sin excepción alguna, por lo que te invitamos a estar pendiente de la visita y tener a la mano la documentación que te fue solicitada".En caso de ser seleccionado debes presentar la siguiente documentación para seguir con el proceso de selección:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP