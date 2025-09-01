Infonavit: este es el teléfono para resolver un problema y tutorial para ubicar tu módulo

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) cuenta con diversos canales de atención para ayudar a sus derechohabientes a resolver dudas o trámites relacionados con créditos, pagos, aclaraciones y servicios. Uno de los medios más utilizados es la atención telefónica, a la cual se puede recurrir desde cualquier parte del país.

Teléfono oficial de atención de Infonavit

El número al que los trabajadores pueden comunicarse es el Infonatel, disponible en los siguientes teléfonos:

55 9171 5050 si llamas desde la Ciudad de México.

800 008 3900 desde cualquier otra parte de la República Mexicana, sin costo.

En este servicio se pueden realizar consultas sobre el saldo de tu crédito, el estado de tu cuenta, aclaraciones de pagos, avisos sobre aportaciones patronales, dudas sobre trámites en línea y orientación general. El horario de atención es de lunes a viernes de 7:30 a 21:00 horas, y los sábados, domingos y días festivos de 9:00 a 15:00 horas.

Cómo ubicar tu módulo de Infonavit paso a paso

Además de la atención telefónica, el Infonavit ofrece la posibilidad de acudir personalmente a un CESI (Centro de Servicio Infonavit) para recibir apoyo directo. Para localizar tu módulo más cercano puedes seguir este sencillo tutorial:

Ingresa a la página oficial del Infonavit: www.infonavit.org.mx

En el menú principal selecciona la opción Contáctanos.

Da clic en Ubica tu Cesi.

Escribe el nombre de tu estado y municipio en el buscador.

El sistema te mostrará la dirección exacta del módulo, así como el horario de atención y un mapa interactivo para facilitar tu llegada.

Recomendaciones antes de acudir

Revisa previamente qué documentos necesitas llevar según el trámite que vayas a realizar.

Agenda tu cita en línea si el sistema lo requiere, ya que en algunos casos el acceso es únicamente con cita previa.

Si tu consulta puede resolverse en línea o por teléfono, aprovecha estos canales para ahorrar tiempo.

