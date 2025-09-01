Infonavit: este es el teléfono para resolver un problema y tutorial para ubicar tu módulo

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) cuenta con diversos canales de atención para ayudar a sus derechohabientes a resolver dudas o trámites relacionados con créditos, pagos, aclaraciones y servicios. Uno de los medios más utilizados es la atención telefónica, a la cual se puede recurrir desde cualquier parte del país.El número al que los trabajadores pueden comunicarse es el Infonatel, disponible en los siguientes teléfonos:En este servicio se pueden realizar consultas sobre el saldo de tu crédito, el estado de tu cuenta, aclaraciones de pagos, avisos sobre aportaciones patronales, dudas sobre trámites en línea y orientación general. El horario de atención es de lunes a viernes de 7:30 a 21:00 horas, y los sábados, domingos y días festivos de 9:00 a 15:00 horas.Además de la atención telefónica, el Infonavit ofrece la posibilidad de acudir personalmente a un CESI (Centro de Servicio Infonavit) para recibir apoyo directo. Para localizar tu módulo más cercano puedes seguir este sencillo tutorial:El sistema te mostrará la dirección exacta del módulo, así como el horario de atención y un mapa interactivo para facilitar tu llegada.BB